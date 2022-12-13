就是青春︱準決賽爭入終極五強！　曾琸庭性感上陣超吸睛

HOY TV選秀節目《就是青春》正進行得如火如荼，今晚（13/12）繼續邀得林奕匡（Phil）擔任「星級樂迷」，以及邀得一眾音樂人擔任專業評審陣容。今晚面臨淘汰邊緣的溫曉晴將會與挑戰者爭奪最後一個十強席位，勝出者將連同早前率先進入十強的九名參賽者：洪韻騏（Wincy）、梁樂童（Stephanie）、林躍翰（John），劉庭君（Midori）、余卓謙（Nathaniel）、康志維（Edmond）、曾琸庭（Alice Tsang）、張鈊貽（VALC）、陳心余（Wuba），隨即展開準決賽，爭奪五強資格晉級周日（18日）舉行的決賽。

「全民投票」每日走勢（結果截至12月12日中午12時）。（HOY TV）

林奕匡（Phil）為《就是青春》擔任「星級樂迷」。（HOY TV）

十強準決賽今晚隨即展開，十參賽者以即場抽籤形式進行一對一對決，實行「一戰定生死」！而打頭陣的對決的梁樂童與曾琸庭，分別獻唱《睡公主》及跳唱《未知》，當中Alice谷胸並穿着斗零踭孖男舞蹈員上陣跳唱歌曲《未知》，第一次嘗試跳雙人舞兼着斗零踭跳舞的她，練習時更不停跌倒，直言今次嘗試比自己想像中更加困難。曾琸庭演出令現場氣氛高漲，音樂製作人HeartGrey指Alice的表現漸入佳境，令人投入曲中，不過「YOUnion」團長陳柏宇（Jason）卻指其演繹上未有大進步，但選歌上稍有改善，整體表演不錯。

準決賽首輪對決由梁樂童（右）對戰曾琸庭（左）。（HOY TV）

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至於，林奕匡對於梁樂童獻唱《睡公主》，認為是一大挑戰，他說：「好大挑戰，某程度上揀首合適歌更重要。」更認為表演可以更有層次。而專業作詞人黃敬佩更批道：「缺乏咗感情傳遞，唔係好get （理解）到你想表達啲咩。」Stephanie聞言大受打擊。

梁樂童演唱《睡公主》。（HOY TV）

昨（12日）晚集，陳心余（Wuba）成功晉身十強，而溫曉晴（Alice Wan）以《給愛麗斯》應戰挑戰者蔡嘉寶（Akina）《明愛暗戀補習社》及黎倩榕（Sherry）《蕭灑小姐》，Sherry更大爆自己只用了三日準備競賽表演，未知最後一個十強席位花落誰家。

（左起）挑戰者黎倩榕（Sherry）及蔡嘉寶（Akina）。（HOY TV）

挑戰者黎倩榕（Sherry）跳唱《瀟灑小姐》。（HOY TV）