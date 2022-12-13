Anson Lo發燒入行後第一次請病假　趁機同粉絲透露新動向

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今日（13日）上載了一張早前的照片並寫下：「今天發燒了，應該是入行四年第一次請病假，真的撐不住！麻煩了各個工作單位因此而延期，真的好抱歉！」

Anson Lo發燒要好好休息一下 (ig@ansonlht)

前日（11日）Anson Lo在社交平台發文指昨日（12日）於尖沙咀會出席品牌活動，並叫粉絲要小心保暖，因為近日的天氣變冷，Anson Lo擔心粉絲冒寒霸位會生病。但是今日Anson Lo就說自己生病了，還發燒要請病假，令工作要延期。之後Anson Lo又與大家分享近況：「剛剛睡醒的我，突然好想和你們update一下我最近的近況。最近除了日常工作之外，最忙就是籌備自己的時裝品牌，雖然已經踏入最後階段，但是仍要作史無前例多的決定，是辛苦的 但我很享受。由brand名、理念、布料、顏色、包裝，自己也投入參與，每一款item都是自己好想穿上、好自豪的，到時希望你們也會喜歡吧！」

Anson Lo在社交平台發文指會出席尖沙咀會品牌活動，並叫粉絲要小心保暖 (資料圖片)

Anson Lo又透露自己開始籌備下年第一首歌，亦正準備下個月電影工作的試造型和開會，會有很多元素是他之前未遇過、嘗試過的，他表示：「很榮幸，而且十分期待！」最後他亦報告自己的情況，叫粉絲們要多穿衣服保暖，更向粉絲保證自己怕快點好起來，叫大家放心。