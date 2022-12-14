楊千嬅演唱會有人網上派飛畀學生入場　丁子高：你哋問到我先知

楊千嬅的《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》將於12月17及18日在亞洲國際博覽館Arena舉行，早前網上有流傳楊千嬅演唱會因為入座率不足，將會取消演唱會，幸得楊千嬅老公丁子高出面澄清並非事實，演唱會仍然準備當中。

《楊千嬅B minor 音樂會2022》官方圖片

亦有傳出楊千嬅演唱會被金融高峰會作招徠，為了吸引人入場，指登記出席該金融高峰會就可以有機會抽取楊千嬅演唱會門票。除此之外更有傳出楊千嬅演唱會門票「滯銷」，指售票網仍有大量的門票售賣，但經過《香港01》記者實測後，雖然顯示最多可購買4張門票，但經過實測後$980門票只可以購買單丁位門票。

賣飛風波接二連三，昨日（13日）又有新發展，網上流傳一張圖片，指保良局荷蒙李何芷韻副主席轉贈楊千嬅演唱會門票予學生，指每間學校經申請後可以獲得10張楊千嬅演唱會。《香港01》因此事向楊千嬅老公丁子高求證是否由他們贈門票予李何芷韻副主席，還是由李何芷韻副主席購買門票，丁子高則回應之前未聽過這個消息：「呢個消息我都係你地問到先知，李太係我認識既朋友，佢本身一直熱心於推動教育和社會慈善活動，但今次佢唔係透過我哋公司買演唱會飛，所以唔知道詳情，亦冇辦法代佢哋回應。唔好意思！」