台灣組合五堅情明年3月首度來港開騷　優先訂票15分鐘火速售罄

台灣人氣組合五堅情，上周五（9/12）首度來港舉行簽唱會，五子在商場與一眾堅果會面，造成萬人空巷的場面，活動未開始已粉絲已企滿商場七層。隨後在簽唱會上，五堅情宣布好消息，他們將於明年3月4日（星期六）晚上8時於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行首個香港演唱會《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》，而門票設有四種價位，分別是$1,080 （堅果票） 、 $880 、 $680 以及 $380。當中購買堅果票的粉絲不但可以透過分組形式與五堅情合影一次，而且更有機會獲得他們附有親筆簽名的寶麗來照片一張，上述門票會在12月20日早上10時於快達票公開發售。

台灣人氣組合五堅情下年3月來港開演唱會！

據悉有關消息一公開，即引起廣泛討論，在今早（14/12）的優先訂票，所有門票更是在15分鐘內全部售罄，搶飛情況跟早前的簽唱會不遑多讓。看到香港堅果的熱烈支持，五堅情也十分感動，但同時亦呼籲堅果們應循官方渠道購買門票，慎防買到假飛或助長炒風。五子更表示：「這次是我們在香港首個演唱會，當然會為大家帶來驚喜，但要先賣關子，不過我們保證會馬力全開，做好準備，答謝大家的厚愛。」