法證先鋒V｜李成昌獨腳喊戲曬超班演技　網民勁讚：真係教材級！

楊證樺尋晚爆Seed一幕都做得相當唔錯，除咗受刺激致精神不穩狀態入木三分，狠樣亦相當到位。

台慶劇《法證先鋒V》圍繞「劇本殺」個案，並由一眾好戲之人大鬥法。由於兩晚劇情均與劇本殺「同步進行」，觀眾大呼看得投入過癮，直指夠懸疑，並指李成昌的出現及問蔡思貝借電話「相當有嫌疑」：「搵得重量級演員李成昌，無理由做路人甲」。過去一年對昌哥絕對是豐收年，自在《異搜店》演出大獲好評後，之後的《回歸》、《凶宅清潔師》（J2首播）及《美麗戰場》等亦好評兼話題不絕。今次昌哥在《法證V》再度曬冷好演技，昨晚最後一幕痛哭戲更獲網民指是繼《異搜店》的天台懺悔戲後再度演技爆發，網民留言：「昌叔啲戲真係教材級」。

其實喺同後輩井Sir交流嘅時候，李成昌飾演嘅角色雖然表面好安慰同豁達咁，但其實全程都係眼泛淚光。

之後李成昌仲將同一句對白，做出不同的層次變化。

昨晚當昌哥角色聽到井Sir（袁偉豪飾）盛讚自己是好警察後，在隨後的1分25秒獨腳戲中，重複說了至少四次「我係一個好警察？」，情緒由乾笑自嘲演變至自責嚎哭，在沒有對白變化的情況下，要在短時間內做出如此大轉折有一定難度，昌哥受訪時亦直認事前必須做足功課。談到今年有三部代表作，昌哥開心直認是「大大大豐收年」：「有公司認可，三套都有提名，我已經好開心。問我有冇信心攞獎呢？好老實，我冇信心，依家啲後生仔女好犀利，佢哋嗰種奮鬥、學習精神同演技，我真係唔夠佢哋嚟。」至於《全城一叮》冠軍林子超，劇中的IT宅男演出亦入型入格，原來子超事前為角色做了不少功夫：「我一接到角色就上網搵IT宅男嘅Reference，然後因為覺得自己外形同個角色有啲距離，所以買咗副眼鏡，同埋事前戴咗幾日眼鏡去幫助投入個角色。」

李成昌先是自嘲式乾笑，再來是滿面疑惑，最後是痛心疾首的崩潰及自責。

之後「山羊」好似諗通咗咁不再痛哭，仲好冷靜咁話好多嘢整定，期間都係繼續眼泛淚光。

最終昌哥角色刀插心口死亡，唔少網民估計佢畏罪自殺，到底背後真相同故事又係點呢？

另趙璧渝及羅雪妍的動物造型亦獲網民大讚造型可愛靚女。趙璧渝自2013年已開始參與劇集拍攝，透過第26期藝訓班簽約無綫的她，已推出的參演劇集超過80部，兩年前憑《法證IV》中的袒胸危站天台戲份贏取關注，網民指現年逾30歲的她仍然漂亮，有潛質更上一層樓。羅雪妍則是《2020香港小姐競選》十二強佳麗，去年才開始參與無綫劇集拍攝，難怪獲讚面孔清新亮麗。