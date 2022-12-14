世界盃︱Keyman馬啓仁集郵索爆球迷　美少女原來專拍「小電影」

卡塔爾世界盃今日（14/12）凌晨上演四強準決賽阿根廷對克羅地亞，最終阿根廷以三比零分數戰勝克羅地亞，身在當地的著名體育評述員兼主持人馬啓仁（Keyman）亦入場觀戰，見證愛隊殺入決賽，而他還在社交網站分享多張照片並寫道：「夢幻的旅程！」

Keyman到卡塔爾觀看世界盃。（Facebook/@keymanma）

在Keyman分享的多張相片中，有一張照片的點讚數異常地多，相中除了有他豎起拇指的側影，還有一名身穿印有阿根廷國旗打氣衫的外國美少女！其實相片「吸Like」不是單靠靚樣，因為不少人都認得出她並非一般球迷，知道她是IG坐擁324萬多名粉絲的成人電影女星Eva Elfie。

Keyman野生捕獲Eva Elfie。（Facebook/@keymanma）

Keyman同好多女球迷合照：

+ 7

來自俄羅斯的Eva Elfie現年22歲，身高只有163cm的她本來是夢想成為一名模特兒，可是身高不足而未能圓夢，於是退而求其次投身裸模界並為多個著名成人網站拍攝寫真。2018年，Eva開始以藝名「Lady Jay」拍攝成人電影，之後人氣愈來愈勁，吸納大量粉絲，現時在國際知名成人網站「Pornhub」的明星榜排名第三（截至2022年12月14日）。

點擊下圖觀看Eva Elfie精選IG圖片：