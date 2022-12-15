向太曾與劉德華為金像影帝打賭　以2800萬翡翠頸鍊作賭注激勵對方

天王劉德華出道超過40年，一直被視為藝人典範，不但精湛演技備受肯定，私底下亦親民有禮，從不擺巨星架子，除了深受粉絲喜愛之外，他在圈中同樣擁有好人緣。日前向太陳嵐拍片分享了「我和華仔的故事」，原來當年兩人曾有個賭約，2000年劉德華憑電影《暗戰》入圍角逐香港電影金像獎最佳男主角，但當時他對於奪獎沒有信心，於是向太就與他打賭，賭注更是價值2800萬的翡翠頸鍊！



劉德華憑電影《暗戰》首度奪得香港電影金像獎最佳男主角，當時他更在台上公開感謝向太。（影片截圖）

向太自爆曾與劉德華打賭，賭注更是價值2800萬的翡翠頸鍊！（影片截圖）

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向太透露當年獲提名的劉德華覺得自己不可能奪得影帝，但向太就對他非常有信心，更定下賭約：「我說看上了佳士得的一個翡翠項鏈，2800萬。他心想他自己拿不到，所以他說『好』，他說『那我拿不到呢』，我說『隨便你要什麼』！」結果劉德華一舉奪得影帝，當時他更在台上公開感謝向太：「多謝你呀，向太，我會繼續畀心機，多謝晒。」不過向太笑言劉德華最後並未有兌現承諾：「當然沒有啦，這麼貴我也不想他買。」之後她去北京探班時，劉德華就在一間店鋪買了一條200元人民幣的假翡翠頸鍊送給她，事後又送了一隻限量版的名錶。向太指當年兩人打賭並非因為賭注，而是想藉此激勵劉德華，令他有信心。

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其實向太與劉德華一向都私交甚篤，劉德華曾在接受肥姐沈殿霞訪問時，直言視向太為紅顏知己，而向太亦的確幫了劉德華很多。早年劉德華曾成立一間影視公司，但卻嚴重虧損欠下4000萬港元，雖然他已經盡力籌錢，簽下多部片約，希望能盡快賺夠錢還債，但仍然欠1500萬港元，於是他找向太借錢，結果對方二話不說就開了支票助他度過難關，甚至不需要他寫借據，令劉德華非常感激：「可能嗰千五萬對向太嚟講唔係咁重要，或者可能佢唔記得咗，但係佢真係喺我最餓嘅時候，畀啖暖飯你食。」果然夠義氣！

劉德華曾在接受肥姐沈殿霞訪問時提及找向太借錢一事。（影片截圖）