龔嘉欣無緣最佳女主角　 與死敵陳瀅同台零交流：未得閒恭喜佢

《萬千星輝頒獎典禮2022》今日（14/12）無綫舉行記者會，宣布各個獎項的10強入圍名單，之前龔嘉欣憑着劇集《18年後的終極告白2.0》入圍《最佳女主角》，可惜最新公布的十強名單，龔嘉欣忍痛止步，另一獎項《最受歡迎電視女角色》則繼續留低，她上台發表感言是忍唔住眼濕濕，引用林子善的說話，表示：「冇提名唔代表冇實力。」事後接受《香港01》訪問時，都故作堅強表示：「我覺得每一次拍一套劇，到到年尾嘅時候，頒獎禮就好似派成績表，頭先都有其他同事講，冇被提名或者唔入十強，唔代表冇實力囉，每一次有提名我都好開心嘅。」

龔嘉欣忍痛十強止步，無緣角逐「最佳女主角」。（葉志明攝）

早前嘉欣同陳瀅疑鬧不和，事件傳得沸沸揚揚，今日兩位當事人首度同框，但全程零交流，未見有眼神接觸同及互動，當問到陳瀅入圍「最佳女主角」有否恭喜她時？嘉欣就口窒窒咁講：「哦…哦…我未得閒住，佢做緊訪問，但我覺得每一個同事都好開心，每一個人都好努力，所以我哋同事間，都會互相鼓勵同支持（會唔會想同陳瀅合作？）我記得有人話返俾我聽，係一齊拍過平安谷，不過合作時間唔係好多，得幾日戲份，我都幾想拍一啲好似《美麗戰場》咁嘅劇，我睇得都幾刺激。」