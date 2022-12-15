法證先鋒 V｜陳嘉慧打拳造型被讚靚女　陳曉華難忘處女吊威也場口

《法證V》開播後，劇中女主角顏值一直是網民熱議話題，除了擔正的蔡潔、蔡思貝及王敏奕，單元個案演出女藝人亦備受關注。繼早前出場的陳曉華、羅毓儀及糖妹等，昨晚輪到憑《愛上我的衰神》人氣急升兼入圍「最受歡迎電視女角色」十強的陳嘉慧（Erica）。劇中飾演社工雁菊的Erica，與兒時好友傅劍成（丁子朗飾）合作，殺死社團人士張子雄（何偉業飾）。玄妙的是，與雁菊與劍成聯手的還有一名神秘人，不過鏡頭卻一直刻意隱瞞該名神秘人犯案時的身份樣貌，令劇情更添懸疑。

唧都唔笑嘅Erica，相信大家都好少見，但網民似乎都好受落。

是次Erica演出有一定新鮮感，皆因以「陽光少女」Style見稱的她，180度轉變飾演闇黑偏激熱血社工，擅長打拳的她更是疾惡如仇，相當兇狠。在其中一條花絮宣傳片中，Erica拍攝打架場面除了話「起飛腳就起飛腳」，對著武師亦是拳拳到肉，因而獲封女拳王。Erica事後受訪時笑言拍攝時其實一再被嫌唔夠力：「我每一下都係用盡吃奶嘅力去打佢哋，但佢哋依然話唔痛，係咁叫我畀啲力，我驚我會打死佢添呀，其實我真係畀咗好多力，但佢哋依然叫我畀力。」

Erica的打拳Look雖然只有短短數秒，但仍大獲好評。

談到被指兇狠，Erica即撒嬌澄清謂：「好多謝武指教我點起腳同出拳，我睇番片都覺得自己幾狼死吓。平時嘅我唔係咁架，我平時好溫柔、好陽光架！」Erica為了劇中打拳場口，更專誠學打拳，而其拳手造型亦贏得網民正評：「陳嘉慧終於出場」、「陳嘉慧好睇」、「陳嘉慧好正，甜美又得，暗黑又得」。據知Erica劇中角色甚有發揮，稍後更會涉及重大事件，期待值高。

Erica兇狠同大展身手嘅一面，係咪好難得一見呢？

至於一人分飾母親柳青及女兒楊冰的陳曉華（Hera），亦是本周焦點人物。身為咖啡店老闆娘的楊冰本周將離奇失蹤，前法證員工司徒亮（白彪飾）及寶英（王敏奕飾）聯手展開調查，事件進展更相當耐人尋味。對於可以在同一劇集中分飾兩角，Hera笑言感覺有趣，皆因角色性格截然不同，並謂角色髮型讓她更易入戲。

佢覺得吊威也戲好好玩。

Hera說：「個角色就媽咪粗魯啲衝動啲，個女就好斯文嘅，我覺得造型方面幫咗我好多，只要一電完個頭我成個人嘅感覺即刻頑皮咗。」Hera又謂劇中最難忘的地方，是首度挑戰吊威也戲。在另一條花絮宣傳片中，可見Hera為了該場碌落山戲費盡功夫，單是一個簡單的翻身動作也要試位及拍攝多次，還要應付逃命奔跑戲；由於現場頗為大風，令她頓時「頭髮亂了」，畫面趣怪。

Hera劇中有不少奔跑場面，搞到個頭髮亂晒。