專訪｜「狼人殺偶像」五堅情來港開騷　小賴趁機告白姜濤：蠻可愛

台灣人氣組合五堅情（W0LFS）有着「狼人殺偶像」之稱。在2017年，邱鋒澤、陳零九、黃偉晉和小賴（賴晏駒）在台灣綜藝節目《娛樂百分百》中的遊戲單元「凹嗚狼人殺」中表演出色，因此隔年組成限定組合四堅情，直到2020年婁峻碩加入後，五堅情正式成軍，當時五子推出單曲《All Day》後，在短短八天內MV已經突破100萬點擊率，人氣勢不可擋。

台灣組合五堅情憑遊戲狼人殺彈起。（陳順禎 攝）

出道兩年，五堅情積極擴展亞洲版圖，今年先後在台灣及新加坡開演唱會。上周五（9/12）五堅情在觀塘APM商場舉行簽唱會，雖然首次訪港，但現場環境水洩不通，隨後五子更當場宣布好消息，將會在明年3月在舉行《五堅情Moon Landing 月面著陸香港演唱會》。

五堅情在接受《香港01》訪問時，表示沒有想過會因狼人殺遊戲令人氣彈起，隊長邱鋒澤表示：「真的特别驚喜，我們誰也沒有料到會因為遊戲而組團，沒有人會想到這是個可能性，這非常奇妙。但我們也只是把握好時機，當初我們的念頭是一起玩，現在我們合作非常開心，珍惜每一個moment（時刻）。現在可以來到香港真的很Lucky（幸運），我們也覺得蠻不可思議。」

台灣人氣組合五堅情下年3月來港開演唱會！

五堅情的成員分別來自台灣及新加坡，因此香港是成員首次在家鄉以外表演的地方，被問到是否有特別含義時，邱鋒澤就發揮搞笑本色說道：「就是主辦單位有錢啊！他們相信我們！相信堅果（五堅情粉絲專稱），我是覺得很感動。」而婁峻碩急速澄清：「沒有！其實我們很喜歡香港！其實前陣子疫情已經想來香港，鋒澤還說一定要來，現在疫情已經穩定點。這邊又有很多堅果，所以就來找大家。」

五子為現場帶來不少歡樂的氣氛。（陳順禎 攝）

過去的每一場演唱會，五堅情都會為歌迷準備不同福利，不過對於香港場的福利，邱鋒澤就避而不談：「如果我們說會，驚喜就沒有，如果我們說不會，大家就失望，所以就不一定！但是有機會我希望可以把自己的歌唱成廣東話。」而小賴就透露要看當時氣氛：「真的很隨機要看當下氣氛。如果大家high。我會下台和大家互動，可能飛下去或者往後躺。」而作為「肌肉擔當」的黃偉晉亦持同樣態度，表示要討論一下，但在一班成員的哄動下，黃偉晉就把衣領稍微拉下，不過就沒有如大家所願，露出各位歌迷都非常期待的胸肌，但是為現場到來不少歡樂的氣氛。

黃偉晉一邊望住鏡頭說：「我是黃偉晉。」一邊把衣領拉下，非常搞笑！（陳順禎 攝）

五子因為遊戲彈起而組團，被問到以男團形式合作後，成員會否開始有偶像包袱時，小賴即大爆：「他們好像本來就有偶像包袱。」五子更馬上投票選出心中的最有偶像包袱的成員，最後婁峻碩以最高票數登上冠軍的寶座，而他認為當選與自己做事吹毛求疵有關：「因為我是處女座所以比較龜毛，對於想要的東西都比較堅持，才會給人有包袱（的印象）。」鋒澤當場拆台：「簡單來說就是比較難搞。不過他的出發點是為了團體好，本來團體就需要不一樣的聲音，如果每一個人就講OK，蠻危險的。」

婁峻碩都認同自己係隊內最有偶像包袱的成員。（陳順禎 攝）

雖然這次的疫情影響不少明星來港表演，但是仍然阻止不了他們合作推出新作品，去年邱鋒澤隔空與MIRROR成員呂爵安（Edan）合作推出歌曲《一表人才》和《年青有為》，引起不少網民關注，而這次來港開騷，邱鋒澤當然不放過見「網友」的機會，更大談對Edan的感覺：「我自己也很高，沒想到他跟我一樣高，我見到的時就想『嘩！很加分㖿』。」

除此之外，黃偉晉和小賴曾經在節目《娛樂百分百》與姜濤玩狼人殺，問及對姜濤的印象時，成員表示他好可愛，而小賴更表示：「他蠻可愛的，當時他很緊張，講話的時候都在發抖，覺得他很青澀，因為他說看節目看了很久，第一次看到我們本人。」邱鋒澤搞笑表示：「你是在告白嗎？」

最後五子表示希望有機會與MIRROR合作：「老實說要不是疫情，如果方便的話大家有機會合作，我們真的很希望，因為我們彼此都很欣賞，不過要看他們的時間，因為知道他們都很忙，所以希望有這樣的機會。但是如果有的話也不告訴你，讓你們期待一下！」

五堅情分享對MIRROR成員的印象！（陳順禎 攝）

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