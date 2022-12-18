百萬同居計劃﹒專訪｜簡慕華為新鮮感唔怕豁出去　陳俞希恨拍劇

入行22年，簡慕華終於可以喺事業上有選擇權。（陳順禎攝）

簡慕華自2018年結婚後，便跟隨老公移民加拿大，去年初因《大叔的愛》回流香港，之後再接下《940920》以及《百萬同居計劃》，留港快兩年，除了是因為難得遇上好劇本之外，最重要當然是因為老公在身邊：「佢令我可以完全冇牽掛，好自由地咁拍劇。同埋呢兩年佢做咗做我經理人、保姆、司機，take care晒我所有嘢，當然平時我唔使開工都會報答番。」

簡慕華由加拿大回香港拍劇，老公為了陪老婆，兩年多一直WFH，再包辦埋經理人、保姆、司機，難怪簡慕華會咁滿意。(IG圖片)

為新鮮感豁出去

對於呢位廿四孝老公，簡慕華給予極高的評價。或許這也是令她更能豁出去，《百》首集，鮮艷唇色、不顧儀態地演唱《E先生連環不幸事件》，零包袱演繹令人驚嘆.。「同我以前好多做法都唔同，今次我係完全冇畀意見，由得導演、服裝去指引。其實我係好樂意去豁去試，如果唔係冇新鮮感俾大家，要有新嘗試先得，所以導演話得就得，自己唔會諗太多。」

簡慕華在劇中一開始極為黑化。

黃德斌唔同晒

由TVB到ViuTV，簡慕華曾不只一次表示自由度、質素大大提高，如今作品雖然不會公布收視，但她認為此做法其實更好。「以為真係好似交成績表、交功課咁，但我哋只係想拍好作品，咁先合符演員嘅Standard，收視幾多唔到我哋控制。而家冇，取而代之係大家睇得開唔開心、期唔期待下一個劇出現，咁就已經夠。」隨著心態有所改變， 大家不再有競爭之心，幕前幕後專心做好一件事。「以前俾咩都要做，而家無論生活或工作都係自己揀，咁係最開心。」開心又何止係簡慕華一人，再與黃德斌合作，簡慕華有感這位老檔拍檔變得不一樣。「佢開通咗，以前唔出聲，同埋你問佢嘢佢會答得好簡短。今次感覺係唔同晒，可能係心態上唔同咗，又或者真係開心，可能以前好多嘢要顧及。我都真係未見過開籠雀嘅佢，一個朋友有咁大轉變我係戥佢開心。」

簡慕華表示其實《大叔的愛》播出後，已經好快落實了《百萬同居計劃》,所以她才決定繼續留在香港，唯疫情打亂了檔期，導致Edan未能參演。

鏡仔急速成長的好與壞

除了黃德斌，簡慕華亦感受到Anson Lo（盧瀚霆）過去一年成長了不少，指他們就算工作量大增，但每次開工都十分精神。「簡單嚟講係叻咗，好似高速煲咁，真係好堅。不過你話新一代演員係咪幸福又兩睇，看似好好但其實亦有好多唔好嘅地方，例如係做咩都比人睇住，又或者要擔心自己唔好一面被人睇到，都係壓力。而呢方面我咃就唔會有，所以有時都覺得佢哋係需要適當嘅心理輔導。」

Hailey主持過不少旅遊節目，但認為是時候畀啲機會新人，自己反而可向戲劇發展。（陳順禎攝）

「一姐」怕被定形

拍攝《百》，簡慕華意外地與陳俞希（Hailey）成為好友，由喜好、性格到十分相近，連呢日訪問的服裝，喺未夾過的情況下，都十分相襯。由八模到主持，陳俞希雖有「ViuTV一姐」稱號，但至今似乎仍未有代表作，難怪會開始恨拍劇。「我係主持出身，呢個唔係一個容易嘅行業，以前做婚禮MC，客人會讚你，但同你主持節目因為技巧而得獎係好唔一樣，係一種範疇。台灣會有頒獎禮，戲劇、綜藝、主持人分得好仔細，甚至友台都有，其實係一種限定。有啲綜藝主持人身價好高，我希望啲人會睇得出你嘅價值喺邊。而家有好多跳舞、唱歌比賽，但反而冇主持比賽，如果有的話，啲人會發現主持其實係需要好多技巧，會尊重多啲。司儀要做到有自己嘅價值係唔易，就好似小S，觀眾會因為佢而去睇個節目，呢啲都係累積返嚟。」陳俞希自認在拍劇方面是BＢ班學員，所以並不介意做任何角色。「報班去學戲，都會想學以致用，而家拍戲對我嚟講係考試。」雖說沒有考量，但接連幾劇都係做強勢女上司，令Hailey都有少少擔心會被定形，甚至都嚇窒追求者。

又到揀同居伴侶時候（ 霍哥、Jer、Jeffrey以及Anson Lo），霍哥成大熱人選，簡慕華解釋：「佢似係保護到我，同埋會聽我order；Jeffrey…你睇佢女朋友點照顧佢就知。Anson Lo連蚊都驚，Jer可能好啲，但都似係要被照顧。」（陳順禎攝）

服裝提供：HOWL STUDIO（簡慕華）、 Emma Wallace（陳俞希）