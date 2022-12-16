舊東家欲以50億韓元了事　李昇基全數捐出兼繼續追究到底

HOOK娛樂諗住以50億韓元了事，但李昇基明顯要為自己討公道。（IG圖片）

李昇基上月被爆出道18年來一直遭所屬的HOOK娛樂事務所不公平對待，曾推出137首歌曲，音源收益累計5,700萬港元，但卻從未收過一分一毫，公司代表更指他是「虧損歌手」，令李昇基一度懷疑並相信自己「沒實力」。

今日（16日）HOOK娛樂表示因為與李昇基所要求的金額與公司所結算出來的差額太大，所以協商失敗，但因為唔願意再有糾紛，所以喺已支付13億嘅情況下，額外支付41億韓元(當中包括12億利息，約2,400萬港元)予李昇基。HOOK娛樂亦同時要求法院確認與李昇基之間不存在任何債務。

HOOK娛樂今早再道歉，但李昇基似乎唔多接受。

另一邊廂，對事件一直未有回應嘅李昇基，今午發長文透露帳戶多了50億韓元，他表示「HOOK娛樂」僅以未支付金額想草草了事。「我之所以會告HOOK才不是因為拖欠的錢，這樣下流的人，不應該這樣利用別人的價值，所以我覺得這是我能做到的使命」李昇基又表示唔清楚50億係如何計算出來，並準備在法庭上弄清楚真相，而他亦同時宣布所收到嘅50億韓元（約3千多萬港元）喺扣除訴訟費後，會全額捐出去幫助有需要人士。李昇基又在文中提到因被背叛感到憤怒、失望、沮喪及自責，但他亦不忘感謝在今次事件中支持他的人，讓他再次感到被愛。