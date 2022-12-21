任晴佳受邀赴美人氣卻不及沈月　五大星二代各有突破性發展

近年有不少星二代繼承父母的衣缽踏進娛樂圈發展，遺傳父母優質基因，不論容貌及演藝才華都贏在起跑線。2022年幾位已加入香港娛樂圈的美女星二代，不論演戲還是比賽有重大發展，

1.林鈺洧

林鈺洧（Denise）是80年代小生林俊賢的女兒。（IG：@denicelams）

80年代TVB小生林俊賢女兒林鈺洧，早在2013年已參選過港姐，可惜未能打入最後20強，其後簽約做Angelababy及熊黛林師妹，以模特兒身份入行，陸續有參演電影及擔任節目主持，曾在ViuTV節目分享有5名性伴侶被封為性女。

林鈺洧曾在ViuTV節目分享有5名性伴侶被封為性女。（IG：@denicelams）

林鈺洧以27歲之齡，成為《2022年度香港小姐競選》冠軍。（資料圖片）

2022年，27歲的林鈺洧報名參加《2022年度香港小姐競選》，最終當選冠軍，是歷屆當選冠軍時最年長佳麗，也是繼《1987年度香港小姐競選》冠軍楊寶玲後第二位「星二代」港姐冠軍。但當選後新聞不斷，更捲入爸爸林俊賢及媽媽Jasmine的拗撬。

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2. 沈月

星二代｜邱淑貞女兒：沈月、沈日、沈晨（yuetyuetxx＠IG）

54歲邱淑貞下嫁時裝富商沈嘉偉後誕下三名女兒，當中大女沈月神複製媽媽美貌，被譽為「最美星二代」。21歲的沈月今年2月更到首爾逗留近3個月，韓國傳媒以沈月的新藝名「Ayla（아이라）」來稱呼，期間出席時裝周與韓星如EXO的世勳和男星丁海寅等合照，不過沈月其後否認在韓國出道做練習生。近年成為品牌寵兒，不時出席時尚活動及雜誌拍攝都會成為焦點。

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3.林愷鈴

龔慈恩、林煒之女林愷鈴 獲封「最美星二代」、「小吳佩慈」（IG@kaening）

龔慈恩與台灣藝人林煒的女兒林愷鈴今年22歲，一直被網民封為「最強星二代」，有翻版允兒及吳佩慈稱號。自小文武雙全音樂才華出眾，16歲以唱作歌手、演員以及兼職模特兒正式入香港娛樂圈。翌年正式簽約著名導演杜琪峯旗下，首部作品跟劉德華合作拍攝電影《熱血合唱團》。

入行後林愷鈴未有荒廢學業，IB考獲41分優異成績入讀港大建築系，嚴格篩選工作，幾年內主力拍廣告，只拍少量微電影及MV。去年已經在Mirror成員呂爵安（Edan）的《My Apple Pie》MV中擔任女主角，22年擔正ViuTV重頭劇《繩角》做女主角，與MIRROR成員AK江𤒹生飾演一對備受好評，又參與新劇《冰上火花》演游泳好手，與Ian有感情線，人氣急升。

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4. 關楓馨

關禮傑女兒現年27歲的關楓馨（Fabi），去年參選香港小姐獲爸爸大力支持。（資料圖片）

關禮傑女兒現年27歲的關楓馨（Fabi），去年參選香港小姐，雖然最終五強止步並未獲得任何獎項，仍選擇放下小朋友教職與無綫電視簽約，成為旗下經理人合約藝員。

關楓馨比賽當日狀態大勇。（資料圖片）

關楓馨比賽當日狀態大勇。（資料圖片）

無頭銜一身輕馬上得到TVB力捧，不論拍戲、主持同樣有份參與。今年6月參演處女劇《你好，我的大夫》，又參與《香港小姐再競選》，更有份主持大騷，為今屆港姐準決賽任大會司儀，曝光率相當高。

關楓馨為今屆港姐準決賽任大會司儀，曝光率相當高。（影片截圖）

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5. 任晴佳

任達華與名模琦琦的愛女任晴佳（Ella），遺傳媽媽的超模9頭身比例完美身形。（IG：@ellayamm）

任達華與名模琦琦的愛女任晴佳（Ella），遺傳媽媽的超模9頭身比例完美身形，憑著標緻的外貌，180cm身高擁有一對足足110CM長腿，早於15歲已開始當模特兒，並登上5大時尚雜誌，成為各大品牌的寵兒。去年曾傳出Ella將正式出道遭琦琦否認。

任晴佳的大長腿相當吸睛。（Instagram@ellayamm）

不過近一年Ella工作含金量愈來愈高，早2個月受邀到美國，出席多個時裝展，與賓艾佛力 (Ben Affleck) 與老婆珍妮花洛庇絲 (Jennifer Lopez)、謝茜嘉謝西婷 (Jessica Chastain)、史泰龍 (Sylester Stallone) 、以及韓星金宇彬和鄭秀晶等同場，超模外形在一眾歐美明星旁亦毫不遜色。

Ella任晴佳與J Lo及賓艾佛力合照。（IG：@ellayamm）