陳自瑤入行18年終獲〈最佳女主角〉提名：我之前都唔係主角

陳自瑤（Yoyo)今日（16/12）現身銅鑼灣為無綫賀年節目《新春開運王》進行拍攝工作。Yoyo在台慶頒獎禮憑《回歸光影頒：母親的乒乓球》獲提名「最佳女主角」，雖然未能順利入圍10強，但她依然感到欣慰：「其實今年我以為一個提名都冇，係因為今年我冇乜劇集出，而我之前拍咗兩套劇，有一套《有種好男人》會係今個月26號出街，而另一套《婚後事》相信會係喺下年先播。」

陳自瑤今日為無綫賀年節目《新春開運王》進行拍攝工作。（葉志明攝）

Yoyo續說：「其實今次係我首次獲提名『最佳女主角』，我係相當之興奮，所以我連嗰份單張都留起咗，對我嚟講始終係我第一年獲提名，相對係好有記念價值。因為我之前都唔係做女主角嘛。（嚟近啲劇有冇女主角做㗎！）哈哈，我希望啦！不過今次有提名我已經好開心，始終我呢套係單元劇，根本好難同人去爭，因為人哋啲劇係起碼二十集，咁所以我連拉票都冇去拉，我係預咗冇，唯一好感恩係第一年獲提名呢個獎項。」

陳自瑶23歲入TVB，她以視后為自己在事業上其中一個目標。(葉子明攝)

問到奪得視后是否其人生目標之一，陳自瑤表示都想有一天得到肯定，她說:「拍劇都咁多年，當然都希望有咁嘅一日，想有個目標俾自己繼續去，(目標距離有幾遠?)我本身個人係自悲底，我成日覺得自己唔夠好，我做每一樣嘢都好畀心機，每一次都做好啲，所以我每一次都冇諗結果去做。」