巫啟賢女兒巫詠歡外形出眾有才華　不忿被嘲唔靚女似男人拍片反擊

現年59歲的巫啟賢憑《太傻》、《心酸的情歌》而大受歡迎，近年長駐內地發展的他，頻頻獲邀參加內地音樂綜藝節目，而他的女兒巫詠歡（Happy）亦遺傳了爸爸的音樂天分，去年推出首支個人單曲，正式出道！現年22歲的巫詠歡擁有立體五官及健康膚色，充滿歐美時尚感，但仍惹來不少網民狠批，對她評頭論足，日前巫詠歡特別拍片逐一反擊網民的惡評，更直言：「我就覺得我自己漂亮啊！」信心十足！



巫詠歡（Happy）遺傳了爸爸巫啟賢的音樂天分，去年推出首支個人單曲，正式出道！（微博@巫啟賢）

片中巫詠歡先是Post出部分網友的留言，當中有人嘲諷她太黑，不漂亮，五官、身材、長相都太像男人，甚至指她似男扮女裝，又有人直指她沒有知名度，不認識她等等。對此，巫詠歡逐一反擊，最後又大方介紹自己：「初次見面，請多關照，我是巫詠歡Happy。」巫詠歡分別以黑白兩套造型出鏡，身穿白色外套的她打扮簡單，而黑色吊帶裙就顯得更有女人味，兩套造型各有美態，網民紛紛留言大讚她的回應大方得體，而且外形辨識度高，氣質出眾！

+ 7

巫詠歡7歲開始學鋼琴，13歲已經可以用結他創作，寫下人生第一首歌，15歲就登上台北小巨蛋舞台，擔任爸爸巫啟賢演唱會嘉賓。多才多藝的巫詠歡在2019年拒絕紐約某大學獎學金，入讀美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），學習歌曲創作。已經簽約內地唱片公司的巫詠歡，陸續推出了多首自己創作的歌曲，得到了不少歌迷的好評！

巫詠歡現時是一位唱作歌手。（IG@happymoosic）