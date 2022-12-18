NFT｜馮德倫「無間猿」成績理想　首日發售5小時入袋近400萬？

隨着加密貨幣市場進入寒冬，以太幣（ETH）由高位約美元$4,000下跌至現時約美元$1,200，依靠以太幣支撐的NFT市場亦同步進入寒冬，半年前的熱潮亦縮減了不止一倍。不過近日馮德倫主導，以電影《無間道》為主題的的NFT項目Departed Ape（無間猿）卻稍稍地出現。日前（15/12）晚上9時開放鑄造（mint）（即是第一手購買）銷情理想，在進入第二輪發售（白名單）以及第三輪公開發售之後，全數一萬個NFT亦已全數售出，成績相當不錯。



馮德倫「無間猿」成績理想。

馮德倫創NFT項目Departed Ape（無間猿）。

第一輪鑄造（發售）中每個收費0.03 ETH（以美元$1,200計算即是約港幣$300），第二及第三輪鑄造則分別需支付0.05 ETH（約港幣$480）及0.07 ETH（約港幣$670），粗略估算，整個NFT項目約得 460ETH，以12月16日以一顆以太幣約值美元$1,200計算，即可得400多萬。當然，實際所得數字還需待官方公布才可作準。不過於NFT鑄造當晚，該項目於二級市場最少也有 100ETH（約港幣 $948,000），再以7.5% royalty（版稅）計算，則整個項目從版稅中收取約港幣$71,100收入。