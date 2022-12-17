黎明演唱會｜「大小姐」林淑敏獲Vivienne邀睇騷：而家心情好澎湃

黎明演唱會「Vivienne Tam x Leon Lai Drive In Ultra 2022」今晚（17/12）於中環海濱活動空間舉行。是次演唱會為黎明演唱會加上時裝騷，除可以欣賞到四大天王黎明的演出，也可以欣賞到時裝設計名師Vivienne Tam的時裝騷，所以也吸引了不少圈內人前來欣賞。

「大小姐」林淑敏獲Vivienne Tam邀請睇騷。（葉志明攝）

在《愛．回家之開心速遞》飾演「大小姐」的林淑敏亦出現在演唱會後台。她接受《香港01》訪問時，表示自己是受到Vivienne Tam邀請。她說：「Vivienne邀請，因為佢知我鍾意黎明！不過聽講好爆，所以我只係有一張飛。我曾經都幻想過揸架車坐車頂睇騷，不過聽講好貴，所以我都行過嚟睇。」她透露Vivienne經常贊助她衣服出席TVB大騷，所以今日也專程借了一套Vivienne Tam服飾睇騷。

林淑敏指黎明是她的偶像。（葉志明攝）

記者問道「大小姐」會坐什麼位置，她笑言：「唔知呀，我而家心情好澎湃，等陣睇吓有咩位就攝囉。」她直言有得入場睇就感到十分滿足和興奮，因為黎明是陪伴她讀書時期至今的偶像，她表示，自己由中學、大學開始就已經開始喜歡黎明。她說：「四大天王時代開始，我都係70後嚟，開始興卡拉OK嗰時開始。」

DJ樂宜於時裝Catwalk打碟。（葉志明攝）