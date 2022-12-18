汪圓圓蔡加讚結婚9周年絕密婚照放閃　百億闊太三年抱三備受寵愛

宇宙最強甄子丹姨仔汪圓圓與「玩具大王」蔡志明的孻仔蔡加讚（Karson）於2013年結婚，婚後先後誕下3名寶貝仔女，組織了五口幸福之家。眨眼間，兩人於上月28日度過了他們結婚9周年紀念日，圓圓特地於IG post出Big day當日與老公Karson的甜蜜照片放閃曬恩愛，並留言寫道：「9 years！」圓圓日前與Karson拍拖出席活動接受訪問時，就表示感覺跟老公像是認識了很久似的，覺得時間過得好快，是好事，夫妻倆有一起食飯慶祝9周年紀念，平日也會享受一下二人世界。

圓圓與Karson至今結婚9年依然像新婚般甜蜜，雖然Karson是超級富二代，不過對老婆呵護有加，更不時送上驚喜。Karson為圓圓所花的心思都不是用錢堆砌出來，例如他會帶圓圓到兩人第一次約會的地方，又或第一次看電影的戲院，一起重拾當初拍拖時的甜蜜回憶，為愛情保鮮，同時令感情昇華。Karson於今年的周年紀念日就為老婆送上3色巨型玫瑰花束，令圓圓甜入心。其實Karson每年結婚紀念日都會送花給圓圓，圓圓曾在訪問中大讚老公蔡加讚是一個細心浪漫的人，拍拖兩年時向她求婚，當時更親自寫了一首歌給她，令她非常感動。

汪圓圓與老公蔡嘉讚一家五口。(汪圓圓IG)

汪圓圓本身出身富貴，自幼家教甚嚴，培養出大家閨秀氣質，所以拍拖時已深得蔡加讚家人歡心。Karson於2013年正式迎娶圓圓入門，據悉當時蔡家豪花8億港幣，當中包含6億豪宅、800萬現金，更有5000萬珠寶首飾。婚後汪圓圓先後誕下一女兩子，三年抱三，而她亦淡出演藝圈，專心照顧家庭，為蔡家開枝散葉的她，更是盡得老爺奶奶的疼鍚。今年年初，蔡志明以81億美元（約631億港元）身家登上福布斯排行榜第11位，汪圓圓亦成為百億豪門闊太，備受寵愛，令人羨慕。