岑麗香自爆運動神經超發達　歎拍劇太常演乖女：我都有調皮嘅一面

岑麗香（香香）今日（18日）以一身粉紅色露肩泡泡裙現身沙田馬場出席「六福珠寶賽馬日」，她笑言自己平時間中都有小賭怡情，與一大班朋友玩亦很有趣：「我嘅（賽馬）知識唔太高，我只係識得睇下啲名，睇下邊啲得意啲咁樣，可能平時random（隨心）都可以lucky（好幸運）！」



岑麗香今日現身沙田馬場出席「六福珠寶賽馬日」。（梁碧玲 攝）

今晚將會上演阿根廷對法國的世界盃決賽戲碼，香香笑言自從加拿大出局之後就沒有心水隊伍，被問到老公在旁一同看球賽時有沒有傳授足球知識，香香自信表示「越位」這些足球術語絕對難不倒她：「我識得踢波㗎，喺加拿大讀書嗰陣時個個都會學，我又唔係話好叻，但係都有少少知識嘅！」她笑稱自己雖然望落文靜，但其實自己相當好動兼運動神經發達，只是觀眾們很少機會見到：「我踢過波啦、打過籃球啦、打baseball我都識㗎！但我冇話自己係叻嘅！」

香香笑言自己其實很怕凍，因此今日在身上貼了六個暖包保暖。（梁碧玲 攝）

香香表示如果有機會很想挑戰籃球題材的劇集或電影，現時已經離開TVB自由身發展的她之後會否有機會於ViuTV或HOYTV拍劇？她坦言只要有適合的角色，不論電視台都會願意嘗試：「其實我都好恨拍嘢嘅，只不過我小朋友仲細，所以我想等佢大少少，學校方面處理得好啲先，我都好期待再拍番嘢！」香香慨歎自己多年來演的大部份都是乖乖女角色，但其實與自己的性格並不相似，現時最大的願望是可以拓展戲路，例如挑戰演奸角或拍喜劇：「我都等緊會唔會有人搵我做奸角嘅，咁多年嚟好多人都係搵我做好乖嘅女仔，其實我都有另外一面想試一下嘅，我唔係話我唔乖，只不過我都有調皮嘅一面！」

香香透露今年聖誕會與家人一同度過，但現時因未想好要買甚麼聖誕禮物給兩個囝囝而煩惱中。（梁碧玲 攝）

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