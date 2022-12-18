39歲陳爽久未露面狀態大勇　皮膚超白滑零毛孔有意重返幕前？

2007年華姐季軍陳爽（Sherry）淡出幕前多年，久未公開露面的她今日（18日）以一身粉藍色低胸禮服現身沙田馬場出席「六福珠寶賽馬日」，現年39歲的她依然狀態大勇，鏡頭下零毛孔膚況極佳，相比起當年選美時的全盛時期絕不輸蝕。



陳爽久未公開露面，今日（18日）以一身粉藍色低胸禮服現身沙田馬場出席「六福珠寶賽馬日」。（梁碧玲 攝）

陳爽笑言雖然自己沒太多賽馬知識，但自己向來好有抽獎運，因此今日入到馬場都有投注：「我喺TVB嗰時攞咗三獎，有好多coupon，有時公司嘅周年晚會，我去做主持都會抽中iPhone！但係我發現反而我生咗小朋友之後，個運有少少轉變，好似過咗畀啲細路，所以而家要靠實力！」

星光熠熠。（梁碧玲 攝）

陳爽曾先後在TVB拍過12部劇集，最令人印象深刻的角色不得不提《萬凰之王》的「琳貴人」和《衝上雲霄II》的「Rosa」，她坦言雖然已經淡出娛樂圈，不過一直很喜歡做演員的感覺，去年更「復出」在ViuTV劇集《太平紋身店》中飾演周秀娜年輕時的契媽「北村幸」。至於會否有意重回TVB，她則表示：「未諗到咁遠，但係我覺得而家呢個狀態都好鍾意，工作、家庭、事業好多嘢都可以balance到，我再睇下可以點樣部署啦！」她又補充指如果有合適的劇本都會很想去嘗試。

陳爽現年39歲依然狀態fit到爆。（梁碧玲 攝）

點擊觀看更多圖片：