東張西望｜傳銷哄腎病伯伯買20萬保健產品　食完入院話：唔關我事

今日（18日）的《東張西望》講到陳伯及陳婆婆誤墮傳銷陷阱，購買了二十多萬聲稱對陳伯伯的腎病好的保健產品，而陳伯伯服用後竟然出現全身腫脹的情況，更要留院兩個星期。陳婆婆打算向傳銷公司的阿紅退掉產品，阿紅當然不肯，還指是陳婆婆自己要購買。

陳伯及陳婆婆誤墮傳銷陷阱 (節目截圖)

陳伯及陳婆婆居於一個居屋單位，而陳伯因為患有腎病，需要經常洗腎，二人雖然年屆七十，但間中二人都會一起出去「飲茶」。一天，陳婆婆的侄媳婦阿英帶同朋友「阿紅」與二人一起飲茶，之後阿紅與二人認識後便對他們噓寒問暖，阿紅更到陳伯陳婆婆居住單位協助做家務，令人覺得窩心，但原來阿紅為了向二人推銷所謂對腎臟好的保健產品而增加信任。陳婆婆：「原來佢哄我老公食產品，又趁機問佢，有冇錢食？（保健產品）七樽$21,880。」

陳婆婆的侄媳婦阿英帶同朋友「阿紅」與二人一起飲茶 (節目截圖)

阿紅向陳伯推銷的就是一些聲稱對腎臟好的保健產品「鹿胎盤素」，指吃完後由每星期洗3次腎變到可以每星期洗2次，陳伯聽到可以變少洗腎的次數立即對這個保健產品有興趣：「我個陣朦查查，佢話洗腎洗少啲，我梗係開心啦！就算洗二三十萬都覺得抵㗎！」所以陳伯就打算買一套試試阪紅所說的功效。之後阿紅不斷游說陳婆婆都一起吃，指也有保健產品適合她，也有在做「買一送一」的活動，所以不停的叫她多買一點。

阿紅向陳伯推銷的就是一些聲稱對腎臟好的保健產品「鹿胎盤素」 (節目截圖)

最初陳伯有跟阿紅的指示每天吃四粒的保健產品，然後陳伯有些「長瘡」等反應，而阿紅則向陳伯表示是良好的反應，要陳伯每次吃五粒保健產品。陳伯跟足阿紅指示吃五粒保健產品後便出事，全身腫脹，需要留院兩個星期才可以出院，家庭醫生林永和就指出：「出一啲咁嘅肉粒同腫脹呢，就可能係腎臟功能再次出現問題或者係身體內有一啲嘅感染，即係有一啲指數轉壞阿。」出院後陳伯陳婆婆興子女商量後決定向阿紅退掉剩下的13萬元貨品，阿紅卻不肯「認數」。

陳伯跟足阿紅指示吃五粒保健產品後便出事，全身腫脹，需要留院兩個星期才可以出院 (節目截圖)

《東張西望》聯絡到阿紅：「我唔係叫婆婆買九十幾樽，係契媽話要買個五套嘅，唔係我叫佢買嘅！」之後阿紅又說到自己只賺了陳婆婆數百元，之後繼續前言不對後語的說：「我冇賺到佢錢，我拎發展獎咋！」阿紅一於否認到底。而阿紅的「上線」阿珊則表示：「我哋帶個信息畀你，你買與否『唔關我事』！」《東張西望》向該公司表明身份後，他們表示不接受採訪但會就經銷商手法進行調查。