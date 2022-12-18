世界盃2022｜不少藝人力挺阿根廷隊　阿Sa出動美斯親筆簽名球衣

《2022年國際足協世界盃》已經進入尾聲，今晚（18日）就是決賽的日子，由阿根廷對戰法國，11時將會正式開戰。而有直播的商場亦早已經人頭湧湧，不少人都已經提早去欣賞這場決賽，阿根廷對法國一場，不少藝人都發文支持自己力挺的隊伍。

9點已經迫爆商場 (讀者提供)

早前周星馳發文問愛犬：「Kio今晚應該買邊隊？」之後Kio將手搭在阿根廷國旗上，周星馳便配上os：「梗係呢隊，all in啦bro！」還搞笑回覆網民：「一睇就知唔係純種啦，仲唔係間諜？」除了周星馳外，還有不少藝人都十分支持阿根廷隊。

陳家樂今日亦上載了自己穿上阿根廷球衣並寫下：「今晚！為美斯而戰！唔做亞軍廷！」陳苡臻（Jessica）是阿根廷的球迷，早前更特地飛到卡塔爾支持阿根廷，今晚冠軍一戰亦有阿根廷，Jessica亦上載了自己穿阿根廷球衣的照片支持。而Jessica男友游學修更在社交平台發文寫給他16年的偶像美斯，最已更寫了：「十六年了，無論今晚結果如何，有2點是肯定的：你會喊，我都會喊。球迷修仔上」不過他亦搞笑的寫了：「知道你未必識讀繁體中文，這封信你應該看不懂，所以我只是記錄心情，你不用點讚。」

陳家樂今日亦上載了自己穿上阿根廷球衣 (ig@carlosbb)

蔡卓妍（阿Sa）亦上載了美斯親筆簽名球衣支持偶像，阿Sa更說：「今晚決定着住佢！」不少粉絲都留言說十分羨慕阿Sa可以有美斯簽名球衣。而林敏驄亦上載了自己拿著獎盃的照片並留言：「美c（斯）加油！」今晚的冠軍一戰，看上去不少藝人都十分支持阿根廷奪得冠軍。