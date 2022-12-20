廉政狙擊｜豆瓣開出7.9高分　網評唯一敗筆竟係視后蔡思貝

由黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信（Vincent）、黃智雯（Mandy）、胡定欣、蔡思貝（Sisley）主演《廉政狙擊》於10日開播，劇集開播至今己收獲許多好評，豆瓣更開出7.9高分，觀眾更稱五集《廉政狙擊》已好睇過一整套的《法證先鋒》。主角之一的吳卓羲更被網民大讚好靚仔，而劇中唯一敗筆竟落在蔡思貝上。



主角之一的吳卓羲更被網民大讚好靚仔。（熒幕截圖）

《廉政狙擊》 在內地熱播中，大家對該劇的評價不差，豆瓣更開分7.9分，認為該劇陣容強大，胡定欣好適合這種又強勢又慘情的角色，微博帳戶「熱播君」更講出這樣的評價：「近年TVB的電視劇沒有之前的水平了，但是這套劇真的回歸了，因為黃宗澤，因為懷舊，因為陣容強大，它再高的分都值得。」有觀眾更稱讚《廉政狙擊》比《法證先鋒5》好看太多，更批評一整套的《法證先鋒》都不及五集的《廉政狙擊》好看。

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觀眾更認為黃宗澤配吳卓羲，就是TVB合拍片的高分保證，而主角之一的吳卓羲更被網民大讚好靚仔。網民認為唯一敗筆落在蔡思貝上，觀眾認為她演技惡劣，要求她不要再演：「破壞了整個劇的追看，沒有她，可以給3.5星。」

淨係蔡思貝起勢被人追擊。（熒幕截圖）