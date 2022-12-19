林作睇波興奮到彈起　疑半空拋愛犬落地遭網民怒轟：搞X錯呀？

自封「香港抽水王」的林作一向熱愛足球，昨晚阿根廷對法國這場世界盃世紀之戰，林作當然沒有錯過，約埋幾位朋友到其家中一齊睇波。賽前林作「All IN 阿根廷」，但昨晚戰況激烈，好似坐過山車一樣，睇到球迷嗌破喉嚨，幸35歲的美斯能圓夢捧走大力神盃，全球逾億美斯迷都戥他高興。

林作全晚一邊睇波一邊上片，在IG分享多條影片，其中一段是美斯首射12碼入球領先法國1:0，林作好肉緊抱住愛犬Roemo，當見證美斯入球一刻，即興奮吶喊大叫，嚇到愛犬緊張四處張望；此時林作突然彈起身，順勢疑將愛犬半空拋起揈出去，令牠倒豎葱式被翻起，幸找到落腳點，否則便由半腰位直插落地。

網友見狀即留言炮轟林作，「頂你小心跌親隻狗」、「隻狗好慘啊」、「咁樣對自己隻狗？完全冇關心過佢安危，你真係好恐怖。唔敢做你客戶」、「小心狗隻腳」、「隻狗前世做錯啲咩 淪落到要俾你養」、「搞X錯呀？你咁樣對隻狗？你無嘢呀？本身好開心，（直到）一睇到你咁樣fing（揈）隻狗出去」、「對隻狗好啲啦！嚇死佢咩」、「隻狗有無受傷」、「咁樣對隻狗！好X無品」、「係咪虐畜？有冇事」等等。

美斯首射12碼。（IG@jolamchok）

林作突然彈起，疑將愛犬半空拋起揈出去。（IG@jolamchok）

狗狗差啲搵唔到落腳點，要半腰位落地。（IG@jolamchok）

不過林作一於少理，繼續跟朋友睇波，沒有回應網民，之後也不見狗狗的蹤影。其實林作以往經常曬愛犬的生活照，就連Romeo的「何B仔」都不放過影近鏡特寫。

林作約埋一班朋友睇波。（IG@jolamchok）