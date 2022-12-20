天師執位｜收視保證接替男親女愛　當年苗僑偉大讚翁美玲直率可愛

無綫（TVB）早前深夜重播神劇《男親女愛》已經播映完畢，而《天師執位》在今日（19日）深夜緊接著播出。由苗僑偉、翁美玲、劉丹以及石堅等人主演的《天師執位》是1984年的經典劇集，當年平均收視有61點，是收視的保證。

《天師執位》是1984年的經典劇集 (節目截圖)

翁美玲於1982年參加港姐入行，五官精緻活潑佻皮但最終三甲不入，1983年第一套劇集《射鵰英雄傳》中飾演黃蓉就已經成為經典。之前就繼續與苗僑偉搭檔拍《天師執位》，多年前苗僑偉接受《娛樂直播》王賢誌訪問時就大讚翁美玲性格率直可愛：「佢係唔會畀你覺得佢係一個小姐、女仔，同男仔混得熟。」苗僑偉更直言當年拍劇有不少的趣事，就好像當年與翁美玲及劉丹因為外景接外景的關係，所以一同留在外景過夜：「我哋三個拍完通宵戲5點收工，跟住第二朝開06（早上6時），場地又係同一個，當時化妝地點係廣播道。我哋三個傾好咗就話不如唔好返去瞓，係呢度瞓，無謂返去沖涼，直情妝都唔落。我哋就叫道具擺低三張榻榻米係度，透個火爐，執晒啲柴枝，好原始風味，著咗個火爐呢就三個人一人一張榻榻米，係荒山野嶺就瞓咗三個鐘頭，等第二朝嗰班外景工作人員嚟到就叫醒我哋，妝又唔使化，頭套又唔使再黐，繼續再拍。」

王賢誌訪問時就大讚翁美玲性格率直可愛 (節目截圖)

翁美玲當年與小生湯鎮業是情侶關係，但因為性格不合導致時常有爭拗，更有人聽到翁美玲與湯鎮業激烈的爭吵：「我們分手算了！」同年翁美玲被發現在家中開煤氣自殺，送院搶救後不治，終年26歲，令人相當唏噓。

翁美玲與湯鎮業高調認愛十分甜蜜。（雪山哲人@微博）

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