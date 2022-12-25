細數圈中十位「最強繼母」　蔣祖曼21歲為伴侶悉心照顧繼子錫到燶

不知道大家提起「繼母」會想起什麼呢？是她們尖酸刻薄、心狠手辣的模樣，還是她們刻薄對待沒有血緣關係的子女的畫面。不過在現實中其實有不少好繼母，他們用心對待子女，即使沒有任何血緣關係，但仍然視如己出，完美展示「世上只有媽媽好」這句說話。雖然沒有生育之恩，但卻有着養育之恩，以下盤點娛樂圈十大繼母，了解他們如何對待子女。

現年37歲的Joman是圈中有名的好繼母。（葉志明攝）

蔣祖曼現在擁有幸福家庭。（IG@jomanchiang）

現年37歲的蔣祖曼（Joman）和任職電影幕後的陳卓麒於2014年1月3日註冊結婚，現育有一繼子一女。丈夫陳卓麒與前妻育有一子陳滌（Day），可惜在Day兩歲半時候，生母因病離世，因此蔣祖曼與對方拍拖時已經沒有二人世界的時間，而Joman亦順理成章就做了Day仔的半個媽媽，可以說是從小就帶大Day仔，感情儼如親生，也一樣叫她「媽咪」。2015年Joman誕下女兒可可，可可不知道哥哥不是媽媽所生的，她表示會等女兒問才說。Joman曾經接受《香港01》透露與Day仔的關係似朋友︰「我唔似佢阿媽，因為我同佢出去就係我串下佢，佢串下我，所以似friend多啲。」

楊卓娜五口之家好溫馨。（IG：@lennayeung）

楊卓娜2009年為「廣告燈箱大王」楊志翹誕下女兒楊舒然（豹豹），加上楊志翹本身的兩名女兒，變成五口之家。雖然楊卓娜與楊志翹一直未註冊，但一家五口感情一直要好，無論是親生女兒還是楊志翹前妻所出，楊卓娜都一向寵愛有加視如己出，更有「最強繼母」之稱。去年十月二家姐Emma遠赴德國留學，早2個月已返港一家團聚。今年9月19日楊卓娜分享多張相片，原來大女舒婷生日，楊卓娜精心烹調滿檯美食，更送上Hermes禮物相當大手筆。

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