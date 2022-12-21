譚偉權翻拍《白石嶺公園》MV　北角街頭熱唱「12隻恐龍去野餐」

譚偉權（Gary哥哥）近日受一間商場邀請，為聖誕活動《十二隻恐龍過聖誕》，與一眾小朋友齊齊穿上搞鬼恐龍服飾重新演繹《白石嶺公園》MV，不但在商場不同角落以結他自彈自唱，更與小朋友打成一片玩麻鷹捉雞仔、過馬路及在戶外草地齊齊野餐，重現「12隻恐龍去野餐」溫馨快樂場面。Gary哥哥與一眾小朋友拍攝期期吸引大批人士跟唱圍觀，無論路過的大人或小朋友亦表現興奮，有人更高呼「回憶返晒嚟」！

譚偉權（Gary哥哥）穿上搞鬼恐龍服飾重新演繹《白石嶺公園》MV，神還原經典兒歌！

Gary哥哥坦言：「聖誕活動《十二隻恐龍過聖誕》題材新穎有趣，很高興收到邀請翻拍《白石嶺公園》這首經典兒歌MV，由恐龍過聖誕到『12隻恐龍去野餐』，給予歌曲翻紅的機會！《白石嶺公園》此歌仿佛讓我永遠留住青春一刻，對我演出甚有幫助！全新MV將會在我的社交平台不日發布，大家記得密切留意！我亦希望藉今次活動令歌曲再次紅遍全港，讓此歌繼續成為每一代小朋友的集體回憶！」

譚偉權（Gary哥哥）帶領一眾小恐龍在北角街頭拍攝，場面搞笑！

Gary哥哥近日忙著演出音樂劇《我們的青春日誌》，吸引不少圈中好友捧場支持， 早前莫文蔚及其母親亦親臨現場支持。Gary哥哥說：「《我們的青春日誌》是香港首個長壽音樂劇，希望一直可以演出下去，只有有觀眾，就會一直做下去！」

他續稱，現時除了音樂劇的演出外，同時亦正在拍攝電視劇《異空感應》，與陳家樂合作愉快，時間雖然有點趕急，但能夠做自己喜歡的事，仍然感到十分開心！他表示早前亦為公司完成拍攝其他作品，但仍在後期製作中，尚待播出。在電視及電影方面，未來他希望可以與不同前輩合作，因為在他們身上獲益良多；至於在舞台劇方面，他則希望可以與後輩合作，因為在年輕一代的舞台劇演員身上可以感受到他們的熱情，互相刺激大家，繼續燃燒演出的夢想。