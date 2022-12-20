韓國22歲最美童星涉醉駕星途盡毀 自省期間照開P 案件判決出爐
撰文：聯合新聞網
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【金賽綸醉駕案】22歲韓國女星金賽綸今年5月爆出醉駕肇事逃逸，她事後透過手寫信公開道歉，但形象大傷難以挽回，之後又爆出自省期間舉辦慶生派對，邀請內容竟註明帶酒，被網友鬧爆。而據韓媒報導，金賽綸醉駕案已於近日結束調查，檢方對金賽綸「不拘留起訴」，同車友人也連坐。
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曾獲封「最美童星」的金賽綸因醉駕自毀前程，她與經紀公司「Gold Medalist」合約到期後不再續約。
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