美斯老婆原來係Chanel忠粉　唔再樸素擁大量名牌手袋盡顯老公寵愛

阿根廷「球王」美斯（Lionel Messi 梅西）在卡塔爾終於圓夢捧起世界盃，賽後他與相識16年的妻子安東莉娜（Antonella Roccuzzoh）和三名兒子亦齊齊在球場共享天倫，畫面極之溫馨！外界一直視美斯與太太Antonela Roccuzzo的愛情為童話故事，令Antonella Roccuzzoh的一舉一動同樣成為全球焦點。私下的Antonela Roccuzzo雖作風親民比較低調，但衣著品味絕佳，擁有不少名牌手袋的她透露著老公對她的寵愛！

美斯奪冠後，拿着大力神盃與老婆溫馨合照。（Getty Images）

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美斯對於妻子與兒子的重視程度，更甚於足球獎杯，他曾經說︰「當我輸掉比賽後回家，我只在乎你們。」美斯自9歲時已對妻子Antonella Roccuzzo一見鍾情，多年來心中只有一位她！而Antonella Roccuzzo同樣也放棄家鄉一切，跟隨美斯到西班牙定居，專心照顧家庭及三個兒子，令美斯可以專心在事業上打拼。

美斯被稱為「愛妻號」，更曾揚言可以失去足球，但都不想失去老婆。（IG/@antonelaroccuzzo）

現年34歲的Antonela Roccuzzo雖然已是三子之母，但經常運動又保養得宜，依然保持健美的體態，渾身散發自然又健康的性感魅力。而她更鍾情不少名牌手袋，特別是Chanel，幾乎有齊所有顏色，完美彰顯出她親民卻高貴的氣質。

Antonela Roccuzzo偏愛 Chanel Classic Flap！（IG/@antonelaroccuzzo）

當然亦有Hermès Mini Kelly Bag！（IG/@antonelaroccuzzo）

點撃下圖睇更多Antonela Roccuzzo私藏的名牌手袋：