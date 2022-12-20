專訪︱Zpecial嘆在香港生存唔易　返兼職幫補生計：搵錢租Studio

樂隊Zpecial於2009年組成、2018年經歷過換人再集齊現有的人腳，直到今年加盟華納唱片，四子形容他們的音樂路難行但總算順利。由從前的六人（四子加經理人及監製）「蚊型」製作團隊，到現時加入大公司推出新歌《Not the One（Neither of Us）》，他們認為兩者最大的分別是宣傳效果比以前大。資源豐富變相有更多掣肘？主音康聰完全不擔心，表示音樂自主權依舊，「公司好放心將音樂部份，全權交咗畀Zpecial嘅團隊去負責，我哋覺得非常之自由。」



Zpecial今年加盟華納，最近推出新歌《Not the One（Neither of Us）》。（葉志明攝）

新歌以另一角度睇Bad Boy 「可恨之人有可憐之處」

《Not the One（Neither of Us）》是Zpecial加盟華納後推出的第二首作品，新歌講述在一段錯的愛情關係中，我們都傾向將責任歸咎於對方，但又有沒有想過，你可能亦曾經做錯甚至無意中傷害過對方。康聰解釋，「點解佢會成為俗稱嘅bad boy或bad girl，可能佢俾人傷害過導致佢成為一個咁嘅人，可恨之人有可憐之處。」低音結他手Tatming補充，「新歌唔係想講bad boy有幾叻，只不過係用第二個角度睇bad boy。」

歌曲由康聰及鼓手Waiyin作曲及填上Rap詞，問到新歌講述的是否親身經歷？四子沒有正面回應，Tatming僅表示，「係寫城市圍繞生活嘅事，朋友或者其他人都會經歷嘅事。」康聰笑言，「可能經歷咗都唔知，俾人玩過、傷害過一輪可能都唔知。」

問到新歌講述的是否親身經歷？康聰笑言，「可能經歷咗都唔知。」（葉志明攝）

憑獨特音樂風格獲邀加盟 與華納一拍即合

回想起Zpecial於十多年前組隊的情況，康聰說當時正就讀中學，因為興趣而開始夾Band。他表示當年是以「興趣班」形式參與，直到2018年集齊現有人腳後，就決心要努力發展Zpecial，「（當年）興趣使然時，大家就會有好多選擇。有啲人鍾意去工作、有啲想照顧多啲屋企，大家有唔同目標，Zpecial就換下人咁。到2018年，呢個人腳就齊喇，大家覺得可以發展下，就決定不如大家努力下、嘗試下做呢件事。」

Zpecial憑着獨特的音樂風格獲華納賞識邀請加盟。（葉志明攝）

四子努力四年，憑着獨特的音樂風格獲華納賞識邀請加盟，康聰重提在機緣巧合的情況下認識到華納的同事，雙方的發展方向一致促成合作契機。他形容與公司的關係是一拍即合、取長補短，「本身Zpecial係蚊型團隊，六個人，我哋四個加經理人同監製。你話六個人嘅力量會唔會去到好遠嘅地方？可能可以嘅，但我哋好多嘢都唔識，例如promotion、marketing，digital平台上嘅知識可能有啲欠缺。或者人手、資源嘅問題都未做得好完善。（同華納）一拍即合，既然佢哋有我哋冇嘅嘢，不如合作下，取長補短。佢哋又欣賞我哋創作嘅音樂，我哋又真係想有人幫手，就合作咗啦。」

有不少從大公司跳出來做獨立音樂人的，大概是想追求更大的自由度。問到Zpecial會否擔心加盟大公司後變相有更多掣肘，康聰放心指，「當初傾合作模式時，佢哋（華納）好重點話鍾意我哋嘅音樂，覺得我哋嘅音樂好有自己嘅味道，所以先搵我哋。佢哋好放心將音樂部份，全權交咗畀Zpecial嘅團隊去負責。音樂自主權嘅問題，so far暫時我哋覺得非常之自由。」

Zpecial形容與華納的關係是一拍即合、取長補短。（葉志明攝）

四子返兼職幫補生計 辛苦仍堅持全因「鍾意」

「樂隊喺香港樂壇生存容易嗎？」，Tatming聽到問題後輕嘆說，「樂壇？要喺香港生存都唔容易啦，我哋除咗夾band之外都要返part-time，搵錢租studio。困唔困難呀？自己鍾意嘅，幾困難都會去做，每一行都有困難嘅時候，都捱得過嘅，我哋今時今日仲夾緊，ok嘅。」康聰續指，「唔好話樂隊，香港嘅獨立音樂人個個都好唔容易，唔只我哋，大家都好努力。」他們透露現時仍有返兼職幫補生計，要同時兼顧夢想與現實的確不容易，雖然過程辛苦，不過卻單純因為鍾意而選擇堅持，Tatming說，「見到你嘅音樂愈嚟愈多人聽，見到個數據，咁就有少少動力不斷推你，起碼都開心，做嘅嘢唔係白費，呢個就係繼續做落去嘅原因。」

曾經感到迷惘，康聰慶幸身邊仍然有三位兄弟，在追夢的路上互相扶持，（葉志明攝）

曾經感到迷惘、曾經「唔知自己可以做啲乜」，康聰慶幸身邊仍然有三位兄弟，在追夢的路上互相扶持，難行卻總算順利，「最感動個位係，我哋夾咗咁耐，喺2018年到而家，起起跌跌、經歷咗咁多嘢，大家都仲喺度，呢件事已經係好感恩。佢（指向Waiyin）唔會走咗去、佢（指着Mike）都唔會走咗去，我哋都仲喺度，又可以接受你訪問，已經好好啦。」

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