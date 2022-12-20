台慶頒獎禮｜陳煒被外界看好憑《回歸》攞視后：要講天時地理人和

無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》即將於1月8日隆重舉行，今屆「最佳女主角」競爭激烈，當中4位女星成大熱之爭，包括陳煒、江美儀、鮑起靜及陳瀅，而外界更一致看好陳煒攞視后，除了演技了得之外又入屋，最重要另一因素是她是無綫親生女。至於陳瀅雖然是邵氏力捧藝人，但演技同陳煒相比仍有段距離，所以陳煒攞視后的呼聲極高！



煒哥被外界一致看好攞視后。（梁碧玲攝）

煒哥今晚（20/12）現身尖沙咀西九文化中心出席「尋找足印·莫內」沉浸體驗展接受《香港01》訪問時表示：「雖然就嚟頒獎禮，但心情依然平伏冇太大嘅緊張，而有好多事前準備功夫我都做好，例如當晚嘅戰衣啦，同埋《回歸》嘅劇，喺較早年中嘅時候出，而呢排到有好多宣傳嘅活動，咁所以自己都做到足，咁所以希望大家再回憶一吓，當時套劇有好多感動嘅情節，咁所以只要有感動過嘅朋友，就嚟投我一票。」

煒哥今晚出席活動。（梁碧玲攝）

對於外界一致看好她攞視后，煒哥謙虛表示：「其實每一位入圍嘅對手，都係有實力，因為佢哋每一位都好全心全意去演好佢哋嘅角色，咁所以每一位都係有機會去攞呢個獎。如果你問我有冇信心去攞呢個獎，我覺得係要講天時地理人和嘅因素，無論何時，我都要俾信心自己。」