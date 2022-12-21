孫興慜再與女星傳緋聞　31歲金高銀否認姊弟戀：見都沒見過

現年30歲的韓國球星孫興慜，去年奪英超最佳神射手成為史上第一個奪此獎的亞洲球員威到盡，今年更帶領南韓隊勇闖16強人氣再次上漲。雖然他的職業生涯相當耀眼，但這位「韓國隊長」的花邊新聞卻一樣成為焦點所在，近日有傳他正與《鬼怪》女主角金高銀熱戀中，有網民張貼出兩人在網上的疑似戀愛互動，不過金高銀已火速透過經紀公司否認戀情，強調緋聞「毫無事實根據」。



孫興慜的花邊新聞不減。（IG：@calvinklein）

金高銀現年31歲。（IG：@ggonekim）

孫興慜過去曾與Girls’ Day珉雅、After School前成員劉小英、以及BLACKPINK成員Jisoo等女星傳緋聞，雖然他從來未有公開認愛過，但今次與演員金高銀傳緋聞其實亦並非空穴來風。有網民發現金高銀的官方IG追蹤了疑似是孫興慜的私人IG，而孫興慜也用過自己的官方IG點讚金高銀的海報，所以不少網友紛紛認為兩人這樣是在進行「Lovestagram」，也就是情侶在網上互相為對方追蹤點讚留言曬恩愛的意思。再加上金高銀在世界盃期間十分關注賽事，還上傳應援照片等，被外界質疑與孫興慜關係不單純。

然而，網上瘋傳的疑似孫興慜私人IG「＠goyard0070」，其實是金高銀的好友張姬領的私人IG帳號，她與金高銀於2020年曾經合作過拍電影《uncontact》，因此兩人關係亦相當之好，金高銀用官方IG帳號追蹤並不奇怪。無辜被捲入緋聞之後，張姬領在IG無奈公開稱：「＠goyard0070這是我的私帳，拜託別再試圖入侵我的帳號了」。

張姬領。（IG：@hehehe0）

張姬領無奈表示這是自己的私人IG。（IG：@hehehe0）

金高銀的經紀公司BH娛樂在20日晚回應韓媒，公開澄清表示「金高銀與孫興慜的戀愛說毫無事實根據，兩個人連見都沒見過」，並補充「只是作為國民在應援而已」，可算是為這場烏龍緋聞畫上句號。