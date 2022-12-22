朱咪咪自嘲返港3日宣告確診變貼錢開工　親解激瘦全因減肥戒晚飯

現年68歲的朱咪咪憑着出色的唱功及獨特的台風，成為70年代的粵語小調歌后，其後她加入TVB開始做演員，為觀眾送上不少歡樂。不過因疫情關係，朱咪咪近3年來一直留在新加坡，同兩個兒子及新抱一起生活享清福，直至本月初她返港拍攝TVB賀年節目《新春開運王》，但卻缺席宣傳活動，原來是因為她拍了3日就確診新冠肺炎，所幸她已無大礙，日前更現身馬來西亞為新戲宣傳！



朱咪咪近3年來一直留在新加坡，同兩個兒子及新抱一起生活享清福。（微博@朱咪咪）

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朱咪咪接受當地傳媒訪問時自爆早前返港開工不久後確診，而整個劇組也只有她一人確診，原本6集的節目她也只拍了一半，雖然她好快已經康復，但考慮到節目要一早到很遠的地方取景，加上身體虛弱，因而取消之後的拍攝，而原本朱咪咪還有份上《開心無敵獎門人》擔任嘉賓，不過她擔心自己身體未能應付，決定拒絕邀約，更自掏腰包買機票飛返新加坡，所以她都笑言自己是「倒貼開工」，不過亦可以趁機找在香港的朋友相聚。其實朱咪咪過往曾在訪問中透露TVB的人工連油錢都未夠，更指TVB曾以1,000港元的酬勞邀請她返港參加綜藝節目，但她就毅然拒絕。

朱咪咪過往都是《獎門人》的常客。（視覺中國）

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早前TVB娛樂新聞台主播王鎮泉在新加坡專訪朱咪咪，片中她大談過往與周星馳合作的點滴及難忘事，但因明顯清減了不少，更驚現「樹根頸」而引起關注，對此，朱咪咪在接受訪問時就強調與確診無關，而是因為兒子同新抱要減肥，所以她都跟着戒米飯、不吃晚餐，因而明顯消瘦，大家無須擔心！