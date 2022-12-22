Hani@EXID主演19禁網劇　40秒大尺度預告超火辣自摸全裸樣樣齊

現年30歲的韓國女團EXID成員Hani（安喜延）近年轉型成為演員，去年一口氣連拍三部劇集《剛剛三十歲》、《You Raise Me Up》和《IDOL：The Coup》得到不錯的迴響。她近日不惜放低偶像包袱擔大旗主演以性愛為題材的19禁網劇《奇幻G點》（Fanta G Spot），劇集的預告日前公開，短短40秒已經見到大量火辣又露骨的場面，大尺度幾乎遊走在限制邊緣。



Hani、裴佑熙、朴善浩和崔光祿主演的19禁網劇《奇幻G點》將於23日首播。（網上圖片）

在這段40秒的預告影片中穿插了不少令人面紅耳赤的露骨畫面，除衫摸胸肌已經是小意思，辦公室調情、浴室play、親吻腳掌及全裸床戲等等都應有盡有，再加上「女生們的性愛故事」「想知道如何做得欲仙欲死！」等字幕和喘息的聲音，足以感受到該網劇的尺度有多大。

Hani不惜放低偶像包袱。（預告截圖）

預告遊走在限制邊緣。（預告截圖）

有不少激戰場面。（預告截圖）

該劇講述從未感受過「性」的孫熙載（安熙妍 飾）和只享受「性」沒有真戀愛關係的Mina（裴佑熙 飾）進行性輔導後互相了解自己後，分別遇上性關係心理學暢銷書的作家仁燦（朴善浩 飾）和具有致命魅力來路不明的男人宇才（崔光祿 飾）後有了不同戀愛體驗的故事。《奇幻G點》將於本月23號首播，究竟這部韓劇史上第一部以性愛為主題的劇會否再突破尺度，屆時將會揭曉！

男主角朴善浩曾經參加《PRODUCE 101》第二季。（預告截圖）

崔光祿飾演具有致命魅力來路不明的男人宇才。（預告截圖）

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