戀講嘢︱21歲𡃁模爆前度偷食「港版水原希子」　女方手機藏全裸照

由郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）主持的《晚吹—戀講嘢》昨晚（20/12）請來21歲模特兒N CHING分享識穿前度偷食心機女的「破案經歷」。當遇上心機女時，N CHING甚至比對方更有機心，在她的精心佈局之下，真相逐一浮現。



模特兒N CHING在《晚吹—戀講嘢》分享識穿前度偷食心機女的「破案經歷」。（IG圖片）

N CHING指心機女經常以送禮物為由，借故親近當時的男朋友，亦在心機女男朋友口中得知「我女朋友溝緊你條仔」。於是N CHING就邀請心機女上自己屋企，幫對方入Wifi密碼，同時在她的手機中收集她與男朋友出軌的證據。N CHING坦言看到二人的對話、床照和女方的絲襪照片：「兩個人冇着衫褲瞓喺張床，個女仔就影塊鏡。男嘅瞓着咗，女仔就冇着衫褲攬住個男仔…其實佢收得好埋，擺喺相簿嘅『已隱藏』一欄。」

眾主持都對這個功能感到好奇，N CHING續說：「見到「『已隱藏』有幾張相，我就好奇開咗入去…有幾張床照，唔同時間嘅，個男仔都係瞓着咗。」最令大家驚訝兼無言的是，N CHING表示拍拖一個月後，當時的男朋友已經出軌：「我同佢一齊咗5個月，佢哋一齊咗4個月」。

N CHING指心機女經常以送禮物為由，借故親近當時的男朋友，亦在心機女男朋友口中得知「我女朋友溝緊你條仔」。（影片截圖）

點撃睇N CHING IG靚相：

至於心機女的身份，N CHING就指對方有「港版水原希子」之稱，形容她年齡後生、身高160多厘米、形象百變、髮型以及髮色亦非常多變。不少網民隨即競猜心機女是誰：「港版水原希子...我剩係Google到XXX咋喎」，但亦有人指應該不是XXX：「XXX唔係𡃁模出身，佢選DNA（《美選D.n.A》）前未入行，而且XXX大過事主4年，但事主話心機女係妹妹仔」。