車保羅澄清《無限超越班》無劇本　望多返內地發展：有咩玩就照去

車保羅（Paul）最近因參加內地演技綜藝節目《無限超越班》掀起話題，憑藉真誠的態度，及對演戲的信仰圈粉無數，首次獲邀參與內地真人騷的他更為此辭工北上，可惜錄製了短短3日，令網友大感不夠喉，「把車保羅請回來」的話題更於21號登上微博熱搜，受歡迎程度可見一斑。



車保羅首次現身內地真人騷。（微博@無限超越班官博）

提及節目的吸引之處，車保羅在接受《香港01》訪問時表示：「太耐冇玩電視台嘅嘢，真人騷喎，又有咁多前輩，藉呢個機會見吓啲舊人都好。」雖然只錄製了短短3日，但他坦言今次學到好多東西，幾乎全部時間都給予電視台，每日錄10幾小時，非常享受整個過程，且酬勞高達6位數，車保羅也笑言：「絕對滿意！香港係冇可能嘅事，嗰邊有可能，唔止合理添。」他亦大讚節目安排不錯：「佢哋準備功夫做得足，佢有個專人同你一齊，叫你等、跟住落嚟拍咩拍咩，因為係真人騷，喺現場突然間發生嘅嘢你估唔到，呢啲咪就係過癮之處。」

車保羅同許魏洲在節目中玩急口令。（視頻截圖）

節目首集最尾，學員們可以選擇心儀的劇集角色，對應的導師都是曾參演該劇的演員。當中《鹿鼎記》有韋小寶、康熙兩個待選角色，由車保羅負責指導，想不到無人競選，氣氛一度尷尬，不過他幽默地以一句「我眼鏡是不是有問題」為自己解圍，其後許魏洲主動舉手加入，但仍差一位演員，於是車保羅向演員范世錡發出邀請，但遭拒絕。對此，車保羅也在《香港01》的訪問中回應：「有個人拒絕我㗎嘛，（話）咩我都係保持我第一志願呀嘛，我呆咗啊我直情嗰陣時『吓？』即係以心換心呢，你一定願意㗎嘛，《鹿鼎記》咁威點會唔願意呢？佢就係唔願意。（你當下咩感受？）冇乜問題嘅，我話你繼續得㗎喇，個導演喺現場，咁我睇導演，個導演又冇表情，咁你冇計㗎，咁你唯有『我保留機會畀下一個』，自己幫自己兜，如果唔係點呢。」他續指道：「導演曾經交待過，嘢你就盡做，做到尾，冇理佢cut與唔cut，你盡去盡去，佢一話good take，咁咪good take囉。」

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同為導師的惠英紅在同薛凱琪溝通時一度情緒失控，憤然離席，令不少觀眾以為她發脾氣，指劇本痕跡明顯，而車保羅澄清並非如此：「佢嗰個唔叫發脾氣，佢嗰個叫情有感觸，佢同薛凱琪同病相憐，都係抑鬱症，咁變咗愈講愈感同身受，咁佢喊住離場，我諗3分鐘度，又行返返嚟，真人騷呀嘛，我覺得佢係好感性。」

惠英紅一度憤然離場，觀眾以為她發脾氣，又指劇本痕跡好重。（視頻截圖）

對於首次參加內地真人騷就如此受歡迎，車保羅也大感驚喜：「直情係冇諗過會有咁嘅效果，即係我廿幾年前拍嘅嘢，佢哋真係睇咗廿幾年，因為佢哋個電視台播放率高過香港，重播又重播，每一個省播，咁變咗咩年紀出世嘅人都會見到呢部嘢，成長之後睇返又好睇，咁而家呢個演員又出現喺面前，係咪覺得好有親切感呢？同埋我啲國語佢哋估唔到，你係我哋地道嘅國語。（想多啲返內地發展？）呢個絕對想，因為我有幾個劇喺上面拍緊，而家都有兩個廣告傾緊。」現在已經回港的他透露正在保安局下邊的一個方艙做消毒員，但興趣始終在演戲方面：「差唔多而家我都唔會揀㗎喇，有咩玩就照去，最緊要我應付到。」