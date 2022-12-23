專訪｜Rain難忘17年前粉絲逼爆機場 ：是相當幸福的回憶

韓國男星Rain（鄭智薰）日前獲旅發局邀請來港出席聖誕宣傳活動兼探索香港新景點，相隔四年再度來到香港，身為兩女之父的Rain亦顯得相當興奮，不但雀躍稱要去搭纜車，又表示自己很想念雞蛋仔、西多士和魚蛋這些香港的經典街頭美食：「香港真是一個非常好的城市，即使相隔四年再來我都覺得就像我的家一樣舒服，不但是美食天堂，再加上夜景又相當美麗，真的相當享受！」

撰文：趙允琳

影片：葉志明



Rain相隔四年再來香港，展現出非常興奮的模樣。（葉志明 攝）

Rain憶述自己第一次來香港的時候是2005年，即時已相隔多年依然非常難忘。

Rain憶述自己第一次來香港的時候是2005年，即時已相隔多年依然非常難忘：「當時是2005年，當時有很多香港的粉絲逼滿機場一層、二層、三層，真的是相當幸福的回憶呢！我還記得當時完了演唱會之後去食宵夜，還食了海鮮。」當其時的Rain只有23歲，但已經是「韓國天王」，除了在歌壇有所成就之外，亦憑住一套《浪漫滿屋》在亞洲爆紅人氣高企。

Rain每次來港都一定吸引超大班粉絲到場接機。（VCG）

Rain坦言最印象深刻的香港行，是2005年自己第一次來香港的時候，當時香港機場被粉絲塞爆的場面依然歷歷在目。（葉志明 攝）

從影多年拍過《浪漫滿屋》、《對我而言可愛的她》和《回來吧大叔》等人氣劇集，今年Rain與金汎主演的電視劇《幽靈醫生》大受好評，更憑住「車英民」一角深受觀眾喜愛，成為Rain其中一個人生角色。Rain最喜歡、兼且與本人最相似的又是哪一個角色呢？「其實有很多我演過的角色都與我很相似，但是我第一部演的電視劇《小爸爸上學去》中「車尚道」一角對我來說是最難忘的！

Rain在《浪漫滿屋》飾演頂級明星李英宰，相信大家一定不會沒有印象！（《浪漫滿屋》劇照）

Rain今年與金汎主演的電視劇《幽靈醫生》大受好評。（《幽靈醫生》劇照）

Rain覺得最似自己的角色是《小爸爸上學去》中的車尚道。（《小爸爸上學去》劇照）

Rain第一部拍的電視劇就是《小爸爸上學去》，當年他21歲。（《小爸爸上學去》劇照）

Rain覺得這個角色最令他印象深刻。（《小爸爸上學去》劇照）

Rain創立的經紀公司RAINCOMPANY旗下第一位女演員吳藝珠，今年在劇集《王后傘下》中得到不錯的迴響，作為社長的Rain更為了自家藝人客串了一番，他在訪問中亦大讚吳藝珠非常之出色，才令作為社長的自己減低了不少困難：「吳藝珠這位朋友她是我們公司所簽的第一個女演員，她非常用功勤奮，因為非常優秀，相信她一定能夠有所成就成為一名好演員，真的非常感謝她，希望她可以像現在一樣繼續努力。」

Rain今年亦客串演出了《王后傘下》。（tvN）

為了力撐RAINCOMPANY旗下第一位女演員吳藝珠。（tvN）

Rain社長相當看好吳藝珠。（葉志明 攝）

提到來年的計劃，Rain透露現時正在準備兩部的電視劇，一部講述保護自己最愛的女人的故事，而另一個則仍在商議中不能講太多：「我一邊準備電視劇，另一邊我都很想展現唱歌的模樣，我亦正在準備推出新專輯，不過這並非正規專輯。至於會否再計劃開演唱會，Rain則大賣關子：「我亦正計劃要不要開公演呢，不知道年末是不是個好時機呢？」

聖誕和新年將至，Rain表示今年聖誕正日會與家人們度過，又暗示明年有機會來香港開演唱會。（葉志明 攝）

完整Q＆A：

Q：相隔四年再來香港，有什麼感受？

A：香港真是一個非常好的城市，即使相隔四年再來我都覺得就像我的家一樣舒服，不但是美食天堂，再加上夜景又相當美麗，真的相當享受！我一會兒都會去乘搭纜車，我一直都很想試！

Q：最喜歡的香港街頭小食是什麼？

A：香港美食的話，我最想食雞蛋仔、西多士和魚蛋。

Q：還記得自己第一次來香港的情景嗎？

A：我還記得當時是2005年，我還記得當時有很多香港的粉絲逼滿機場一層、二層、三層，真的是相當幸福的回憶呢！

Q：你來香港最難忘是哪一次呢？

A：在香港最難忘的回憶的話，應該是我第一次來香港開演唱會的時候，當時完了公演之後去食宵夜，還食了海鮮，已經是2005年的事情了，但依然令我非常印象深刻。

Q：快到聖誕了，講起聖誕禮物的話，曾收過最令你難忘的聖誕禮物是什麼？

A：嘩！其實真的收到過很多的難忘聖誕禮物，事實上我的粉絲們會在聖誕節、我的生日或紀念日時送很多禮物給我，我的美國、日本、中國及亞洲，還有香港的粉絲「Cloud」都有送我禮物，真的相當感動。

Q：今年聖誕和新年會怎樣過？

A：聖誕節當日我會與家人們一起度過，現在聖誕前夕亦希望可以與香港的朋友們愉快地過，新年將至了，會用心祈願新年收到更多的福氣。

Q：平時會怎樣紓壓？

A：我是平時很喜歡運動的性格，所以有壓力時我會去健身室做運動。

Q：今年你拍的《幽靈醫生》大受好評，「車英民」一角可算是你其中之一個人生角色，哪麼你覺得自己最喜歡，兼且與你最相似的是哪一個角色呢？

A：其實有很多我演過的角色都與我很相似，但是我第一部演的電視劇《小爸爸上學去》中「車尚道」一角對我來說是最難忘的！

Q：Rain創立的經紀公司RAINCOMPANY旗下女演員吳藝珠，今年在劇集《王后傘下》中得到不錯的迴響，作為社長Rain覺得培養新人最困難的是什麼？

A：其實一點也不難，吳藝珠這位朋友她是我們公司所簽的第一個女演員，她非常用功勤奮，因為非常優秀，相信她一定能夠有所成就成為一名好演員，真的非常感謝她，希望她可以像現在一樣繼續努力。

Q：2023年在歌影視有什麼計劃？

A：我現在正在準備兩部的電視劇，一個是講述保護我最愛的女人的故事、另一個然而在商議中，還未可以講太多，一邊準備電視劇，另一邊我都很想展現唱歌的模樣，相信大家很快就能看到，請期待！

Q：對上一次來港開騷已經是2018年的《Rain Just For You 亞洲巡迴見面會》了，會再次來香港開演唱會嗎？

A：剛才說下年我會拍兩部電視劇，我亦正在準備推出新專輯，不過這並非正規專輯，我亦正計劃要不要開公演呢，不知道年末是不是個好時機呢？