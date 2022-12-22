鄧麗欣與粉絲率先慶祝聖誕　甜蜜自拍兼大派心心最愛交換禮物

最近人氣爆燈的女神鄧麗欣（Stephy）雖然現身處台灣進行拍攝工作，但日前亦不忘抽空與粉絲見面率先預祝聖誕節，早前更特別親臨一商場來個開心小聚會。Stephy 當日更首度化身聖誕故事世界的導賞員，親自帶團與粉絲親身暢 玩多個打卡位，由 11 米高巨型聖誕樹、5 米高「幻彩泡泡雪人」、胡桃夾子聖誕樹，以至光 影藝遊故事隧道，童心未泯的 Stephy 每到一個打卡區即雙眼發光，不忘與粉絲自拍合照留念，更笑說自己近年忙於工作很少有機會到商場盡情暢玩主題裝置，是次可以一次過「回本」兼率先與粉絲預祝聖誕，一次過實現兩個願望！

Stephy親自帶團與粉絲於太古城中心「Story Traveller」活動暢玩光影藝遊故事隧道

提到聖誕將至，Stephy 則稱年尾將會忙於拍攝，亦同步密鑼緊鼓籌備明年拍攝新電影及推出 新歌，工作已經排得密麻麻，她說：「《飯戲攻心》票房理想當然開心，絕對係對個人嚟講嘅 一個肯定，亦都希望自己會繼續進步，俾大家睇到更多唔同嘅一面。」對於聖誕有何慶祝活動，她笑稱：「希望可以有時間同屋企人同埋閨蜜食大餐開心慶祝一下，最愛同大家交換禮物， 每次都好緊張會收到甚麼驚喜，順便叉叉電為嚟緊嘅工作做最好準備，不過又驚食得太多會 影響身形，所以成日提醒自己要做下運動先得！」

Stephy笑說自己近年忙於工作很少有機會到商場盡情暢玩主題裝置，是次可以一次過「回本」兼率先與粉絲預祝聖誕