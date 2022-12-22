前亞姐黎淑賢同大仔出街被厭棄：佢怕人哋以為佢「煲老藕」

香港著名武打演員盧惠光前妻前亞姐黎淑賢（Bonnie）今日（22/12）現身觀塘出席《愛在冬日聖誕送暖行動》。身為4子之母現年46歲的Bonnie再婚後嫁得一位好老公美容醫生許智政，生活無憂愈變愈靚羡煞旁人。被問到變靚，有何妙法？Bonnie表示：「其實心境好重要，因為以前啲細佬比較細，又要諗佢返學同讀書，又會擔心佢哋細個嘅時候又容易會病，變咗湊住佢哋係會好攰。相反而家佢哋都大晒，大仔都24歲，最細嗰個而家都10歲，變咗而家就冇咁吃力，仲會有時間同啲姊妹出嚟見吓面傾吓偈，個人係開心咗好多。」

黎淑賢表示大仔對娛樂圈不感興趣。（吳子生攝）

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身為人母的Bonnie，自從有了小朋友之後，便絕跡影視圈，方便全心全意照顧家庭需要。被問到最想拍什麼戲種？Bonnie笑言：「其實我而家好尷尬，如果啲人唔識我，原來我有4個仔。而我個大仔同我出街，佢會顯得好尷尬，因為佢好怕啲人以為佢『煲老藕』。變咗同佢去買嘢食嘢畀錢嘅時候，佢就會不斷喺人面前係咁叫媽咪媽咪呀！不過我都驚啲人以為我食小鮮肉呀，哈哈！咁係我而家咁嘅情況，我都唔知可以演咩角色好，如果演女朋友又好似過分咗，做人阿媽又擔唔係好似，咁所以我都諗唔到自己做咩。」