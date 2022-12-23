MIRROR演唱會︱李盛林見阿Mo情況感心痛　剖白曾在洗手間嚎哭

因男團MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，阿Mo父親李盛林牧師早前出席一個佈道會，以預先錄影方式分享阿Mo受傷後的心路歷程，李盛林牧師哽咽地分享當時還身在加拿大時得悉消息後，感到十分震驚及愕然：「因為無諗到喺一個表演台上，可以有咁嚴重事情。」同時亦覺得很難去面對這一件事。

李啟言父親李盛林牧師近日在一個音樂佈道會中，以預先錄影方式，分享兒子受重創的心路歷程。(網上截圖)

李盛林牧師說到原本很活潑的兒子，突然需要在病床由他人照顧，甚至連基本的轉身動作都需要他人協助，看到兒子這個情況他就覺得十分心酸。李盛林牧師說：「因為睇返一秒前、一秒後，我哋個仔都係好唔同，背後係有好多傷痛、眼淚。」李盛林牧師聽完醫生分析阿Mo數據後，與太太同時感到十分沮喪，而李盛林牧師更曾經自己在洗手間嚎哭：「唔通我地個仔就係咁？我嚎哭係因為看到個仔嘅情況很心痛。」更表示不知道如果去面對及接受。

阿Mo目前仍在伊利沙伯醫院留醫。（IG圖片）

李盛林牧師感謝信仰支持，認為過去數月是神蹟，亦感謝醫護人員的悉心照顧：「有咩理由咁大創傷，喺死門關嗰度，能夠咁快離開到ICU，同脫離呼吸機，有唔少比我個仔輕啲(病患程度)，佢地仍喺ICU。」

阿Mo現時在私家醫院接受治療。（IG/@momo.lky）

李盛林牧師說每天與太太都會錄短片和跟阿Mo講聖經、講感受及生活，李盛林牧師又講到有一次與太太去科技展看看有沒有甚麼科技可幫助兒子，阿Mo得知後感動地哭，因為沒想過家人及女朋友為了他做這麼多的事。李盛林牧師說阿Mo相信神能幫助他面對目前的困難和創傷，不少網民都表示祝福阿Mo能早日康復。

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