佘詩曼入行25年推首支個人單曲　憑歌寄意︰感謝你們成就了我

佘詩曼（Charmaine）自1997年入行至今塑造過多個經典角色，憑藉精湛的演技圈粉無數，曾為劇集獻聲的她今日（23日）正式推出首支個人單曲《前排位置》及MV，即刻引起網友熱議。



阿佘推出首支個人單曲《前排位置》。（微博@佘詩曼工作室）

阿佘在社交平台表示，今次憑歌寄意，傳遞入行25年的感恩之情，她寫道：「話晒入行25年，點都有少少感觸。能夠成為今日的我，單憑我一己之力，絕對冇可能做到。要多謝的人實在太多太多！有包容我的家人、保護我的朋友、鍾意我的觀眾、為我無條件付出的支持者、當然最重要的是給我機會及一起共事的每一個你！慶幸沿途有你，珍惜你的出現，感謝你們成就了我，永遠給我最《前排位置》。」

阿佘入行25周年頗有感觸。（IG截圖）

MV中的阿佘打扮簡單隨性，在陽光的襯托下愈發明艷動人，夢幻浪漫，畫面唯美。她的聲線細膩柔美，歌詞真摯誠懇，且大部分都是特寫鏡頭，讓大家更能切身感受她的心情，感染力十足。

+ 10

難得阿佘大開金口，不少網友都相當驚喜，紛紛留言大讚：「謝謝最棒的禮物，這就是雙向奔赴的愛啊」、「感受到她對身邊人的珍惜」、「歌聲入骨，聽你唱歌是一種享受繞梁三日，餘音不絕」等。

點擊睇阿佘靚相：