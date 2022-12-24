戀講嘢｜細妹郭嘉盈遭劈腿分手　193嬲爆要渣男到公司門口道歉

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由郭嘉駿（193@ERROR）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持。下星期二晚（27/12）播出的第70集請來193妹妹郭嘉盈（Michelle）擔任嘉賓，分享她的感情生活。

193妹妹郭嘉盈（Michelle）擔任嘉賓。（IG/@michellekky）

193指好少同妹妹講到感情事：「要拍就拍，要結就結，要生仔就生。好唔好都唔關我事，因為佢嘅人生嚟㗎嘛！」而Michelle就在節目中大方分享同渣男拍拖經過，原來她曾經帶渣男與家人會面，193指該人非常樣衰，連193媽媽亦嫌棄，更私底下搵193講：「你阿妹個男朋友咁鬼薯，真係配唔起你阿妹，你阿妹都靚靚地，點解會揀個咁嘅人？」

193指細妹前男友非常樣衰（節目截圖）

Michelle之後談到被該渣男劈腿而分手的經過，當時二人鬧交冷戰未有見面，Michelle突擊上對方屋企才發現大量女性用品，當中更有女性內衣褲，Michelle為了挽回這段感情，更即場一邊喊，一邊攬住對方隻腳，哀求對方不要分手，豈料對方絕情將她推開。Michelle最後更發現該渣男劈腿對象，竟然是自己好姐妹，令佢徹底死心。193聞言立即動真火，大罵該渣男咁樣對妹妹，命令其立即到公司廠門口道歉。