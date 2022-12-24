陳安立恨生孖胎男女冇所謂　七師傅建議造人吉位在北邊

藝人陳安立（Brain）與前TVB「東張女神」林希靈（Agnes)今（24日）在深灣遊艇會舉行婚禮，不少圈中人受邀出席，包括洪永城、劉珮玥、七師傅等，星光熠熠。

陳安立，林希靈大婚之日。（葉志明攝）

新娘子Agnes身穿一襲低胸薄紗婚紗亮相，簡潔漂亮。而新郎哥Brain則身穿黑色西裝配上煲呔，官仔骨骨帥氣十足。而在接受訪問時，他們就表示在註冊儀式上，牧師所講的說話，令他們特別感動，Agnes表示：「簡直係真理所在。」原來牧師講了45分鐘肺腑之言，Brain爸爸的朋友，從美國回來參加婚禮，所以令他特別感動。

陳安立想生孖胎。（葉志明攝）

步入人生另一頁，被問到昨昨瞓得好不好？Brain表示：「我琴晚都有啲瞓唔着，有啲緊張。」而因為婚禮時間太早關係，所以他們沒有玩接接娘遊戲。雖然少了接新娘的遊戲，不過他們則想到，今日的賓客有好多是來自TVB同ViuTV兩間電視台的藝人，所以將會有一個遊戲環節，Agnes興奮表示：「嚟個啤酒勁敵大賽，兩個電視台派出一位選手出嚟比拼。」而勝出一方將得到清酒一支。

適逢今日是平安夜又是大喜之日，問到造人計劃？Agnes說笑表示：「今晚我哋唔知道仲有冇精力完成呢個世紀任務。」在旁的Brain就揚言已經訂下酒店好好享受一晚。再追問有沒有一些造人Tips?Agnes笑言：「七師傅有一次同我哋講，今年要向北邊，叫我哋張床移向北邊，但我唔係好肯定係唔係北邊（床），可唔可以搵個羅更借一借俾我哋？」又笑指朋友有一種可以決定生男還是生女的潤滑劑，是有分A款同B款，但他們就保密不方便透露用那一款。

七師傅建議他們造人吉位在北邊。（葉志明攝）

另外，對於想生男生還是女生問題，Brain表示無所謂：「我覺得男女都冇所謂，我哋兩個都好鍾意小朋友。（岩岩話想生孖胎？）係呀！孖仔孖女好獨特，有心靈感應。」在旁的Agnes則笑言那要一擊即中，相當放得開。至於度蜜月安排，因為Brain因為接下來要拍劇到5月，所以未能安排。不過Agnes已經有所安排：「我叫咗啲姐妹去度蜜月(去邊度？）日本，浸吓溫泉，自駕遊。（老公俾旅費？）梗係啦！努力搵錢比我un un腳。」Brain表示忙完再安排度蜜月。