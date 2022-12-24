法證先鋒V｜蔣怡5分鐘眼神戲勁搶　黃宗澤魔化變小丑鋪路拍續集？

呢場探監戲，戲味十足，蔣怡每個表情變化都甚有戲味。

台慶劇《法證先鋒 V》昨晚播出大結局，Big Boss Thena（蔣怡飾）與余Sir（黃宗澤飾）的眼神對決成全晚高潮。Thena落網後，余Sir前往探監，二人在長達5分鐘的探監戲中，除了對白你來我往十分精彩，蔣怡似笑非笑＋魔性十足的眼神亦甚為搶戲，獲網民大讚相當搶戲。蔣怡受訪時透露該場最大難度是要對著鏡頭演戲及背對白：「因為我完全睇唔到鏡頭背後男主角係咩樣，所以只能靠想像去演。同埋因為想Keep住個連貫性唔想斷開，所以背台詞背咗好耐，背到我瞓著咗，瞓完再繼續背，全日都喺度背台詞。」

鏡頭一轉便接去Bosco精心化小丑妝場口。

以黃宗澤陰險爆燈的笑容為全劇畫上句號。不少網民猜測Bosco探完蔣怡監後化小丑妝是「成魔」徵兆

全集最大迴響，是蔣怡氹掂Bosco閉眼一分鐘後，Bosco即由木訥變成與蔣怡一樣似笑非笑，並向著蔣怡說：「係咪每個人都會成為你心目中嘅小丑？」之後鏡頭一轉便接去Bosco精心化小丑妝場口，並以陰險爆燈的笑容為全劇畫上句號。不少網民猜測Bosco探完蔣怡監後化小丑妝是「成魔」徵兆，為此當事人Bosco回覆時大賣關子謂：「個小丑妝都係一個伏筆嚟，係咪真係會開《法證VI》呢？大家都唔知嘅，都係秉承番個小丑傳統啫。大家問我時，我都係叫大家估吓個結局咩意思。」Bosco續指小丑妝化妝需時：「確係化同拍咗好耐，因為係由零開始，一邊化一邊拍，化一啲又拍一啲咁，主要個底當然都由化妝師化，我只係負責填色。」

黃宗澤被指是「法證暖男」，兼且經常送「Bosco牌保護Pad」予對手免受傷。

談到拍攝搶救王敏奕戲份又要人工呼吸、又要心肺復甦，Bosco笑指由於與敏奕太熟，所以拍攝時零尷尬：「當然拍之前都會禮貌上溝通吓，同做足安全措施嘅。（會唔會有壓力？）冇乜嘅。」對於被指是「法證暖男」，兼且經常送「Bosco牌保護Pad」予對手免受傷，Bosco坦言與自身經歷有關：「我自己拍動作戲受過好多傷，所以成日會自備一袋Pad，有時見到佢哋冇墊到保護Pad，我就會借畀佢哋用，拍戲最緊要大家唔好受傷。」

談到拍攝搶救王敏奕戲份又要人工呼吸、又要心肺復甦，Bosco笑指由於與敏奕太熟，所以拍攝時零尷尬。

在劇中與Bosco有不少粉紅泡泡的敏奕，被問到與型男前輩Bosco拍親熱戲會否緊張及尷尬時，她竟似是嫌「唔夠喉」：「冇太緊張，因為唔算太親密，哈哈！結局最難忘係貨櫃戲畀Bosco營救嗰場，一來係佢第二次救我，二來拍攝時係Bosco生日。」她又撒嬌指經常獲Bosco特別待遇：「佢的而且確係一個暖男，好照顧身邊所有人，鍾意請大家食嘢，但我就成日畀佢整蠱。」