劉佩玥讚周志文甜蜜現身搶Fo　不避嫌狂讚對方：靚仔善良孝順

藝人周志文和劉佩玥（Moon）的緋聞傳足多時，更被爆玩地下情而不公開關係，雖然二人始終沒有對外承認戀情，但早已被網友認定他們關係匪淺。今（24日）難得一同現身陳安立（Brian)同林希靈（Agnes)的婚禮，自然成為媒體焦點。

周志文、劉佩玥緋聞情侶合體。（葉志明攝）

在接受訪問的時候，Moon就自爆原來在入行前已認識Brain，其是同中學的師兄：「佢係我師兄，識咗好耐，所以嚟呢度好開心。」而Agnes是入行後才認識對方。

劉佩玥中學時期已認識陳安立。（葉志明攝）

問到眼見好友結婚有沒有結婚的念頭？Moon就表示剛才註冊儀式時自己不在，所這個問題她就指示男方回答，周志文表示：「我覺得溫馨好簡單，其實又唔使去喊，有時候簡單就可以。我覺得牧師有好多分享希望佢哋可以好好吸收。」再追問有沒有預想過自己的人生大事是在甚麼時候？Moon則揚言：「我嘅預計已經過咗好耐，我自己細個會想喺25歲，不過計劃始終講趕唔上變化，好多嘢唔係諗就好，有啲嘢唔需要特別去計劃，隨緣。」而周志文亦大表讚同，認為一切隨緣就好。

其實你們現在是甚麼關係？Moon二話不說：「好朋友，（緋聞好多時都係真喎！）但我有好多緋聞男友喎，全部都係唔知點解會傳出嚟。（你覺得志文份人點呢？）好好，外型靚仔、內心善良、孝順爸爸媽媽對身邊嘅人好好。（符合你心目中Mr Right形象？）其實我心目中已冇咩Mr Right 既定形象。」表明從前會認為男生愛打籃球、懂游泳、運動健將好型，要體貼專一，但原來不需要。認為最重要的是相處。

另外，提到台慶頒獎禮將至有沒有信心奪獎？Moon表示：「我對自己份人一向有信心，無論喺演出、生活上，不過攞獎呢啲唔到我決定，唔會諗咁多。」在旁的周志文揚言有投Moon一票。