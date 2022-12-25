獎門人｜林子聰一見靚女即淆底　狂寸莊鍶敏「攝灶罅」

由「獎門人」曾志偉及五位「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿及林秀怡主持的《開心無敵獎門人》今晚（25日）播出聖誕特輯，與一眾嘉賓齊齊以Christmas Look亮相。本集嘉賓陣容包括「狀王之王隊」的張達明、姚子羚、林子聰、莊鍶敏、海俊傑、王子涵和何浩文，以及「再選隊」的黃建東、蔡國威、孖8（李俊華）、林子超、何沛珈、李芷晴和陳懿德。



今集好有聖誕氣氛。

身為有婦之夫的林子聰對住一班《香港小姐再競選》的美女可謂「地雷處處」，當兩隊互鬥「啜乒乓」時，甫見敵方派出冠軍何沛珈應戰，林子聰即搞笑地自告奮勇衝上前，最終更與何沛珈意外咀嘴，獎門人見狀即搞笑地召喚「聰嫂」：「你對唔對得住老婆？」獎門人接著更提議二人來多Round，最終何沛珈作狀嬲豬打林子聰。

林子聰對戰何沛珈期間意外咀嘴。

嘩！

孖8對戰姚子羚。

與李芷晴的對戰達明，當發現二人雙唇哄到勁近時則緊張煞停，錢嘉樂與林秀怡則蒙眼進行示範賽，惟前者偷偷「脫罩」以手代嘴整蠱對方，嚇得林秀怡不停尖叫大嗌：「咁大力（咀嘴）嘅大師兄？」引來全場爆笑。

張達明拎到啲咩咁驚訝？

到「口不對心」環節，林子聰一望到李芷晴即高呼：「我輸咗喇！」並笑稱見到靚女便「諗唔到嘢」。面對敵方客客氣氣的子聰，面對同隊的莊鍶敏時卻唔多畀面，當玩「落大閘」時看到題目為「攝灶罅」時，子聰即指著身邊的莊鍶敏向估題目的隊友示意，此時姚子羚爆出「隆胸」兩字，莊鍶敏聞言即拍地狂笑。其後「爆大波」環節，姚子羚自揭7大擇偶條件，更不諱言喜歡有「腳臭男」。今集「港姐再競選」的三位美女可謂黑到痺，先是何沛珈和李芷晴玩「夾多士」時，以無情力互撼至「砰」一聲，二人更痛到即時慘叫，及後陳懿德更加於「辣辣壽桃」環節則累到全Team受罰食加料壽桃包，實在是黑氣驚人。

「落大閘」環節出現「攝灶罅」三字，林子聰即狂指莊鍶敏。

姚子羚於「爆大波」環節自揭7大擇偶條件。