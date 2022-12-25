彭家麗07年未婚夫出軌單身至今　細佬彭皓鋒拍劇收入少冇怨言

2013年因「朱主席走音合唱片段」被瘋傳，實力再被肯定重投樂壇的80年代歌手彭家麗，繼兩年前簽新公司一曲《醜怪》後，今年請來金牌監製舒文首次合作，炮製出最新作品《是不是這樣的痛過人才算真正的成長過》。堅持做新歌不食老本不做翻唱的彭家麗接受商台《星光背後》專訪。新歌突破新唱腔回望人生經歷過的傷痛，問彭家麗會否覺得自己面對過太多打擊，她淡然的說：「我唔算經歷好多，只不過每件事都幾大。」

彭家麗接受梁泰來訪問。

2013年因「朱主席走音合唱片段」被瘋傳，彭家麗唱歌實力再次被肯定。（網上圖片）

事實上，彭家麗89年18歲出道，除了因歌唱事業受挫於95年主動解約退出娛圈外，04年經歷扑頭劫案徘徊生死邊緣，及之後07年發現未婚夫出軌取消婚約亦一直單身至今。節目中，現年53歲的彭家麗強調至今仍沒放棄感情，「有朋友話我是基督徒這是獨身恩賜，但我唔係放棄(感情)，唔係唔搵！只不過現階無人追！」原來07年解除婚約後，曾有追求者向彭家麗表白，「有人approach我！但因為之前經驗，或許因為觀察不足太倉促下決定。所以之後，我更謹慎，當對方向我表白時，我跟他說：『大家可以觀察下，但講明先，我們不是拍拖。』我不是不嘗試，我都會同佢出街、食飯，但講明是觀察，最終唔啱唔一齊。或者好多人會覺得我好怪，但我這份人就是這樣坦白。最後我也覺得大家不太適合，唔啱都無謂勉強，是寧缺勿濫。」

彭家麗04年經歷扑頭劫案徘徊生死邊緣，及之後07年發現未婚夫出軌取消婚約亦一直單身至今。（IG@angela_pangkalai）

彭家麗近年復出樂壇，堅持唔食老本要創作新歌。（IG@angela_pangkalai）

彭家麗的胞弟，乃資深演員彭皓鋒，巧妙的是彭家麗95年決心退出娛圈，彭皓鋒卻於96年參加華星新秀後簽約TVB做演員起步。有指彭皓鋒當年眼見家姐易賺錢而選擇入行，對此彭家麗說：「講真當年細佬幫過我做助手，剛看到我最美好的光景，真係搵到幾多錢，齋賣唱片版稅都好犀利，再加埋做騷，每個星期都有幾場，是不斷有收入！」但眼見細佬捱了不少日子仍是收入有限的綠葉演員，問彭皓鋒有沒有向家姊呻過半句或後悔入行，彭家麗說：「他入了電視台後，從沒喊辛苦，雖然拍劇總是捱夜，但因為他對這行實在有太大興趣，他能做自己喜歡的事就不會覺得辛苦，這方面我真的很欣賞他。」

彭皓鋒曾幫過家姐彭家麗做助手。（IG@angela_pangkalai）

彭皓鋒已經生咗三個小朋友。（facebook@彭皓鋒 Peter Pang）

彭家麗指細佬彭皓鋒冇怨言，因為好鍾意演戲。（facebook@彭皓鋒 Peter Pang）