2022回顧｜細數懷孕女星　陳凱琳5年抱3符曉薇曾宮外孕奇蹟再大肚

結婚產子是不少人必經階段，甚至是人生目標之一。2022年繼續有多位藝人宣布懷孕好消息，有的在造人路上歷經挫折幾近放棄，亦有女星生完一個又一個，按下圖看幾位22年宣布喜訊，將於2023年誕下星二代的女星：

1. 陳凱琳

陳凱琳與鄭嘉穎已先後誕下兩名兒子，近日宣布3度懷孕。（IG：@ghlchan）

陳凱琳2013年奪港姐冠軍入行，2年後因拍劇與鄭嘉穎擦出愛火花，2018年結婚後火速造人，先後於2019及2020年誕下大仔鄭承悅（Rafael）及鄭承亮（Yannick）。2022年11月28日，於社交平台宣布自己懷有第三胎，5年抱3組織大家庭。

陳凱琳公開最新孕照。（IG：@ghlchan）

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2. 江若琳

江若琳與老公蕭唯展（前名蕭潤邦）曬BB衫。（IG：@elannek930）

江若琳與老公蕭唯展（前名蕭潤邦）相識多年，兜兜轉轉至2018年結婚，婚後一直努力造人惜苦無喜訊，她曾表示：「呢幾年間經歷過不停既嘗試又不停咁失敗，已經選擇左半放棄。」直至結婚4周年12月23日，終在IG曬出超聲波照及BB衫，宣布終成功陀住「BB包」。

35歲江若琳結婚4周年 與蕭唯展曬BB衫宣布懷孕：本已選擇半放棄

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3. 雨僑

雨僑到懷孕最後階段仍未見水腫，拍下多輯靚靚孕照。（IG：@avabibu）

雨僑2018年與創作歌手羅力威走過7年愛情長跑，結為夫婦。兩人在前年8月榮升爸媽，囡囡Harper八月剛度過兩歲生日，9月開學入讀星級名牌幼稚園St. Catherine。原來拍攝學生照時雨僑已懷有第二胎，當時手腳仍非常纖幼完全無孕味，再次懷孕雨僑指與首胎大不同：「常忘了自己是孕婦，只是感到很多不適很疲倦。」引起不少二胎媽媽共鳴。

雨僑唯美孕照手腳仍纖瘦 感言引二胎媽共鳴：常忘了自己是孕婦

雨僑即使頂住巨肚，仍有親力親為照顧囡囡。（IG：@avabibu）

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4. 符曉薇

陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）2017年結婚，4年前誕下囡囡陳羿辰（Abigail），歷盡辛酸終迎來第2胎﹗（IG：@ckw720）

陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）2017年結婚，4年前誕下囡囡陳羿辰（Abigail），一家三口相當幸福。2年前Leanne曾因宮外孕大出血，更切除左邊輸卵管，至2021年新年再度懷孕，不幸地胎兒驗出患上愛德華氏症再終止懷孕。今年10月14日終傳來好消息，Abigail拿著超聲波照宣布要做家姐啦﹗Leanne再度懷孕心情更是激動，透露第二胎繼續是囡囡：「上年我同自己講無勇氣再懷孕，今年估唔到上天送左份禮物比我地。」

陳柏宇符曉薇懷第二胎 一年2度流產切除左邊輸卵管：望健康出世

符曉薇孕肚相當巨型。（IG：@leannefu_1027）