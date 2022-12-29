2022回顧｜重溫娛樂圈官非好多關揸車事　黃宗澤舊愛醉駕被捕

2022年香港娛樂圈有不少藝人都惹上官非，最嚴重兼大家最記得的肯定是楊明入獄，其他人又衰咩事呢？以下立即為大家回顧。



1. 林作被控不小心駕駛罪

控罪指林作今年6月10日中午約12時，於中環皇后大道中2號，長江中心停車場地下至地下一層，不小心駕駛一輛私家車。案件10月17日於東區裁判法院提堂，控方表示，審訊時將傳召3名證人及播放閉路電視片段，林作否認控罪，裁判官劉淑嫻遂排期至明年2月16日早上審訊。林作離開法庭時信心十足直言：「掂呀！」

已由大律師轉行保險界的林作，10月17日現身東區裁判法院，為6月一單不小心駕駛罪上庭。（IG：@jolamchok）

林作偕兩位代表律師步出庭外合照，右為大律師梁曦，左為范德偉。（IG@jolam.luxury）

2. 阿儀先襲擊再涉無牌駕駛

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）早前官非連連，繼三月因起飛腳踢人而控襲擊，於屯區法院被判罪成入獄2星期兼罰款五千元，不服判刑申請上訴，十月時李運騰法官裁定上訴得直，改判薛影儀14日監禁，緩刑18個月。不過，阿儀九月再涉「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」四項罪名被捕。

阿儀薛影儀在法庭門口面對記者連環提問，只回應一句「你唔好問啦。」（葉志明攝）

阿儀九月再因為涉被控無牌駕駛而被捕。（截圖）

+ 10

3. 貝依霖涉宣傳賭博

今年11月，本港警方新界南總區日前在全港多區拘捕7名KOL，涉嫌「推廣或便利收受賭注」，指她們利用個人影響力在社交媒體推廣非法賭博網站，拘捕人士當中傳出包括現年28歲的藝人貝依霖（Chantale），有指她在11月27日於八鄉寓所被警方拘捕，現正保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

警方公開被捕KOL照片，與貝依霖IG內照片完全一致。（IG：@chantalebelle）

+ 32

4. 黃宗澤前女友朱庭萱醉駕被捕

47歲KOL、黃宗澤前女友「玻璃朱」朱庭萱，今年1月在灣仔駕車撞到一名菲律賓籍男子，被控不小心駕駛及拒絕提供呼氣樣本，早前在東區法院認罪，並揭朱過去有3次涉及交通的刑事記錄，6月28日判社會服務令200小時。

朱庭萱自稱是黃宗澤舊愛。（IG: chubonnie）

藝人楊明在2020年8月於山頂馬己仙峽道駕駛時失事撞壆，法官昨(22日)宣布駁回上訴判他即時入獄18天，令楊明正式淪為階下囚。今年有不少藝人都因暴力、強姦等不同罪行而被判入獄，給大家借鏡，他們如今的下場又是如何呢？

點撃下圖睇今年入獄藝人：