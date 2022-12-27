張致恒老婆雯雯聖誕同孻仔醫院過極憔悴　曬八年前靚樣懷緬過去？

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，結婚至今3年已育有3名兒子，Steven婚後一直負面新聞不絕，他與雯雯更不止一次鬧離婚，未幾兩人又重修舊好。本月初雯雯就於她的IG story出post發文，疑發表離婚宣言，上週二（20/12）又以簡單12字交代她想要離婚的決定，雖然不知道她現時真實的感情生活如何，但是透過她在社交平台上發布的照片，可以見到她盡心盡力照顧三位兒子。

張致恆老婆雯雯被質疑耍花槍已和好 開腔以12字交代離婚背後真相

雯雯與Steven張致恆先後誕下3名兒子。（IG：@ugly__mama）

最近是聖誕節，不少人都會以開心喜悅的心情去迎接，不過雯雯似乎例外。今日（27/12）凌晨雯雯就在Instagram上載她與孻仔天朗在聖誕樹前的合照，在帖文中她寫道：「我哋第一年嘅聖誕節，雖然都係要係醫院過，但最緊要我哋係一齊。」不過她就沒有解釋入院的原因。之後她又上載相片，當中見到她獨自照顧三位兒子，雖然已經戴上口罩，但仍然難掩她的憔悴神情。值得一提是雯雯還在IG story上載2014年前拍攝的照片，當時她還沒有結婚兼生兒，面色紅潤勁有靈氣，她寫道：「8年前......」未知她是否因為最近的經歷，在懷緬當年的自己。

雯雯首次同孻仔天朗過聖誕，可惜要在醫院渡過。（IG/@ugly__mama）

雯雯照顧三位仔仔，神情憔悴。（IG/@ugly__mama）

雯雯曬出8年前靚樣，感受到她成為人母後經歷不少。（IG/@ugly__mama）

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